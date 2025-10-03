Escalação: Memphis treina com elenco e reforça o Corinthians contra o Mirassol

O Corinthians está pronto para enfrentar o Mirassol e ganhou uma novidade importante: Memphis Depay. Na tarde desta sexta-feira, o elenco alvinegro treinou no CT Dr. Joaquim Grava e finalizou a preparação para a partida contra o rival paulista, válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante Memphis Depay trabalhou normalmente junto ao restante do elenco nesta sexta-feira e está à disposição da comissão técnica. O holandês encerrou a fase de transição física após se recuperar de um edema na coxa direita e pode reforçar o Timão.

Desfalques, dúvidas e retornos

A principal dúvida no Corinthians é quanto ao retorno de André Ramalho. O zagueiro está em recuperação de um estiramento no músculo posterior da coxa direita. Existe a possibilidade de que o defensor volte aos relacionados, mas sua presença ainda é incerta.

Os desfalques do Corinthians, por sua vez, começam à beira do gramado. O treinador Dorival Júnior foi expulso por reclamar da arbitragem no empate contra o Internacional e não comandará a equipe. Quem estará à beira do campo será o auxiliar técnico Lucas Silvestre, filho do comandante.

Já dentro de campo, o Timão seguirá tendo os desfalques dos meio-campistas Rodrigo Garro (lesão de grau 2 na panturrilha direita) e André Carrillo (lesão ligamentar no tornozelo esquerdo), e também do volante Charles (dores no joelho direito).

Em contrapartida, um retorno certo é o do atacante Yuri Alberto, que cumpriu suspensão na partida contra o Internacional. O camisa 9 está de volta e deve formar a dupla de ataque titular ao lado do jovem Gui Negão.

Provável escalação do Corinthians

Uma provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca (André Ramalho), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Maycon, José Martínez e Breno Bidon; Yuri Alberto e Gui Negão (Memphis).

Como foi o treino?

No CT Dr. Joaquim Grava, os jogadores iniciaram o dia assistindo a um vídeo de instruções táticas na sala de preleção e, depois, fizeram uma ativação na academia. Posteriormente, o elenco foi ao gramado para realizar um jogo de dez contra dez em campo reduzido.

Depois desta atividade, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Internacional realizaram uma nova atividade regenerativa na parte interna do CT. Os demais atletas permaneceram no gramado para um trabalho tático de construção ofensiva e um complemento de finalizações.

Situação do Corinthians no Brasileiro

O Corinthians viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir após o triunfo do Vitória sobre o Ceará, na última quinta-feira. O Timão não vence há três rodadas no Brasileiro e ocupa a 13ª posição na tabela, com 30 pontos - cinco a mais que o Vitória, que abre o Z4.

Corinthians: 13º colocado, com 30 pontos (sete vitórias, nove empates e dez derrotas)

Preparação concluída para a 27ª rodada do Brasileirão! ??? ? Mirassol

? 21h (horário de Brasília)

?? Neo Quinica Arena

? SporTV e Premiere

Garanta o seu ingresso: https://t.co/3RfyO1UO1x ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/PjoQCWHp0V ? Corinthians (@Corinthians) October 3, 2025

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Mirassol (27ª rodada do Brasileirão)

(27ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 04/10 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)