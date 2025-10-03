Entenda por que trabalho de Dorival é bem avaliado pelo Corinthians apesar de oscilação

Dorival Júnior ainda não conseguiu embalar sob comando do Corinthians. O técnico enfrentou uma série de percalços desde sua chegada ao clube e atualmente vive uma sequência negativa no Campeonato Brasileiro, com duas derrotas e um empate. Apesar disso, o trabalho é muito bem avaliado internamente.

Segundo apurou a Gazeta Esportiva, a diretoria alvinegra, presidida por Osmar Stabile, entende que o Dorival consegue fazer o time jogar um bom futebol mesmo diante de muitos desfalques.

Ele, por exemplo, ainda não teve o trio GYM (Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay) jogando junto nenhuma vez na atual edição do Brasileirão. Os três só participaram dos dois jogos contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Dorival tem encontrado soluções principalmente nas categorias de base. Um exemplo claro é Gui Negão. O garoto agarrou a chance diante dos desfalques e se firmou no ataque.

Erros de arbitragem

Apesar do elenco enxuto e esfacelado por lesões, dirigentes do Corinthians pensam que o time esteve organizado nas últimas duas partidas, contra Flamengo e Internacional. Em ambas, há o entendimento que a equipe foi prejudicada pela arbitragem e merecia melhor sorte.

Diante do Rubro-Negro, o Timão reclamou do lateral que originou o gol da vitória carioca. O clube enxerga que o lateral deveria ser marcado a seu favor. Já contra o Inter, o pênalti que gerou o gol de empate dos gaúchos revoltou todos da delegação. Não à toa, Dorival, Osmar Stabile e o executivo de futebol Fabinho Soldado se posicionaram contra a arbitragem.

A diretoria do Corinthians concorda com a análise de Dorival de que, se não fossem supostos erros, o time poderia estar melhor colocado na tabela. Na atual edição do Brasileirão, a equipe alvinegra lidera o ranking de decisões contrárias do VAR, com 15.

Ausência de reforços

Outro ponto que joga a favor de Dorival é a ausência de reforços. Quando contratado, ainda na gestão Augusto Melo, ele pediu pelo menos quatro peças. No entanto, recebeu apenas uma: o atacante Vitinho.

O técnico não irá receber reforços tão cedo. Não só porque a janela está fechada, mas também porque o Corinthians está impedido de registrar novos atletas em virtude de um transfer ban, em vigor há mais de um mês.

Números de Dorival

Apesar da oscilação no Campeonato Brasileiro, Dorival conduziu o Timão à semifinal da Copa do Brasil, o que aumenta a esperança da diretoria alvinegra por mais um título nesta temporada. O treinador já venceu o torneio em outras três oportunidades, pelo Santos (2010), Flamengo (2022) e São Paulo (2023).

Até aqui, são 29 jogos à frente do Corinthians. Foram 12 vitórias, nove empates e oito derrotas - 51% de aproveitamento.

De volta aos trabalhos visando o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. ?? 04/10 (sábado)

? Mirassol

? 21h (horário de Brasília)

?? Neo Química Arena

?? https://t.co/1e9Gsnqr7f#VaiCorinthians pic.twitter.com/KSEoBb5sUk ? Corinthians (@Corinthians) October 2, 2025

Fora de dois jogos

Dorival Júnior não irá comandar o Timão nos próximos dois jogos do Campeonato Brasileiro. Ele, que estava pendurado, levou o terceiro cartão amarelo e foi expulso diante do Internacional. Portanto, precisará cumprir duas partidas de suspensão, conforme previsto pelo Artigo 97 do Regulamento de Competições da CBF.

Com isso, ele não poderá ficar à beira do gramado no embate contra o Mirassol e no clássico contra o Santos, válidos pela 27ª e 28ª rodadas do Brasileirão, respectivamente. A tendência é que o Timão seja comandado pelo auxiliar e filho do treinador, Lucas Silvestre, em ambos os jogos.

Próximos jogos do Corinthians