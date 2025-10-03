Endrick é elogiado por Xabi Alonso e deve ter mais minutos no Real Madrid

O atacante Endrick deve voltar a atuar pelo Real Madrid após mais de quatro meses sem entrar em campo. A Cria da Academia, que passou por duas lesões nos últimos meses, foi elogiada pelo técnico Xabi Alonso. O comandante espanhol também falou da situação do clube merengue na temporada.

"Endrick está voltando de uma lesão longa, mas ele está treinando muito bem nas últimas três semanas. Agora vai depender do contexto da partida, para encontrar um momento que ele possa jogar. Ele sabe fazer gols, não precisa de muito espaço para chutar. Ele finaliza muito bem e sabe encontrar esses espaços. Temos muita competição, mas a hora dele vai chegar", disse Xabi Alonso, em coletiva de imprensa.

A última vez que Endrick entrou em campo foi no dia 18 de maio de 2025, quando o Real bateu o Sevilla por 2 a 0. O brasileiro de 19 anos ficou fora da Copa do Mundo de Clubes, devido a lesão. A Cria da Academia foi relacionada nos últimos quatro jogos por Xabi Alonso.

Xabi Alonso e a pressão no Real Madrid

O comandante do Real Madrid também foi questionado sobre a pressão que vem vivendo nos últimos dias. A situação se atenuou quando Valverde, meio-campista da equipe, reclamou publicamente de estar sendo improvisado como lateral.

"Nenhum jogador, nem Valverde, nem Rodrygo, nem Vini Jr., jamais me disse que não quer jogar em determinada posição. Isso nunca aconteceu; todos querem jogar. Quando não estão jogando, gostariam de estar em campo. Isso é normal. Todos estão ansiosos para jogar, e então cabe a mim decidir o que é melhor para o time. Quero deixar isso claro", disse o técnico sobre o posicionamento dos jogadores.

"Passamos muito tempo juntos e temos aquela intimidade de preparar os jogos, comemorar as vitórias e sentir a dor das derrotas. Isso nos aproxima e nos torna muito unidos. Sempre percebi essa confiança e proximidade com os jogadores, sabendo qual é o meu lugar. Mas sempre com respeito mútuo e trabalho lado a lado. Isso é fundamental para mim", completou.

Calendário e situação na tabela

Próximo jogo do Real Madrid

Real Madrid x Villarreal: oitava rodada do Campeonato Espanhol

Data e hora: 04 de outubro de 2025 (sábado), às 16 horas (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)

Situação na tabela