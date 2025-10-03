Em jogo com protestos, São Paulo empata com Ferroviária pelas quartas do Paulista sub-20

O São Paulo empatou sem gols, nesta sexta-feira, contra a Ferroviária, pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Paulista sub-20. A bola rolou no Estádio Doutor Adail Nunes da Silva, em Taquaritinga. Apesar das redes não terem balançado, o jogo foi muito movimentando, obrigando participação dos goleiros das equipes.

Situação do duelo

Agora, a vaga na semifinal será decidida na próxima sexta-feira, no CFA Laudo Natel, às 15h (de Brasília) em Cotia, com mando são-paulino. Em caso de nova igualdade, a partida vai aos pênaltis.

Quem avançar, terá o adversário da próxima fase decidido por números de pontos somados no Paulistão sub-20. Seguem na disputa, além de São Paulo e Ferroviária: EC São Bernardo, Santos, Guarani, Ponte Preta, Palmeiras e Botafogo-SP.

Jogo marcado por protestos

O clima tenso nos bastidores da equipe principal do São Paulo se refletiu nas arquibancadas do Estádio Doutor Adail Nunes da Silva. Torcedores levaram faixas de protesto e exibiram mensagens como "Fora Casares".

As manifestações ganharam força especialmente após a eliminação do Tricolor nas quartas de final da Libertadores, contra a LDU. Antes de vencer o Fortaleza na última rodada, a equipe acumulava quatro derrotas consecutivas.

Enfrentando uma grave crise financeira, o São Paulo tem encontrado dificuldade para reforçar o elenco e disputar de igual para igual com potências nacionais como Palmeiras e Flamengo, o que contribuiu para seus recentes fracassos nas competições.

O Sub-20 empatou com a Ferroviária por 0 a 0 nesta sexta-feira (3), no estádio Dr. Adail Nunes da Silva, em Taquaritinga, pelo jogo de ida das quartas de final do Paulista Sub-20. A partida de volta acontece na próxima sexta (10), às 15h, no CFA Laudo Natel, em Cotia. ? Luis... pic.twitter.com/QdcnSJhMUH ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 3, 2025

Campanha no Paulistão sub-20

Na fase de grupos do torneio, o São Paulo terminou na liderança do Grupo 3, somando 35 pontos. Ao longo de 15 partidas, o time conquistou 11 vitórias, empatou duas vezes e sofreu apenas duas derrotas.

Nos confrontos eliminatórios, a equipe superou Mauá e Oeste em partidas de ida e volta, sem sofrer nenhuma derrota. O Tricolor garantiu a classificação com empates fora de casa e triunfos no CFA Laudo Natel, em Cotia.