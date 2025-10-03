Topo

Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique pelo Alemão: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações

03/10/2025 20h00

Neste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique visita o Eintracht Frankfurt no Deutsche Bank Park. A bola rola às 13h30 (de Brasília).

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique ao vivo?

A partida será transmitida pelo OneFootball Xsports.

Como chega o Eintracht Frankfurt para o confronto

Neste início de competição, o Eintracht Frankfurt soma três triunfos e duas derrotas. A equipe se encontra na quinta colocação, com nove pontos.

Como chega o Bayern de Munique para o confronto

O Bayern de Munique, por sua vez, segue 100%. São 15 pontos conquistados em cinco duelos disputados. Deste modo, o time é o líder, com dois a mais em relação ao vice-líder Borussia Dortmund.

Histórico do confronto 

As equipes já se enfrentaram 154 vezes na história. São 78 vitórias do Bayern de Munique, contra 44 do Eintracht Frankfurt, além de 32 empates.

Prováveis escalações

Provável escalação do Eintracht Frankfurt

Kauã Santos; Collins, Koch, Theate, Brown; Skhiri, Chaïbi, D?an, Uzun, Knauff; Burkardt

Técnico: Dino Toppmoller

Provável escalação do Bayern de Munique

Neuer; Boey, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Goretzka, Olise, Gnabry, Díaz; Kane

Técnico: Vincent Kompany 

Arbitragem

Árbitro: Jan Seidel

Ficha técnica 

Jogo:Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique

Campeonato: 6ª rodada do Campeonato Alemão

Data: 04/10/2025 (sábado)

Horário: 13h30 (de Brasília)

Local: Deutsche Bank Park

Onde assistir: OneFootball e Xsports

