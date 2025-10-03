Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique pelo Alemão: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Neste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique visita o Eintracht Frankfurt no Deutsche Bank Park. A bola rola às 13h30 (de Brasília).
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique ao vivo?
A partida será transmitida pelo OneFootball e Xsports.
Como chega o Eintracht Frankfurt para o confronto
Neste início de competição, o Eintracht Frankfurt soma três triunfos e duas derrotas. A equipe se encontra na quinta colocação, com nove pontos.
Como chega o Bayern de Munique para o confronto
O Bayern de Munique, por sua vez, segue 100%. São 15 pontos conquistados em cinco duelos disputados. Deste modo, o time é o líder, com dois a mais em relação ao vice-líder Borussia Dortmund.
Histórico do confronto
As equipes já se enfrentaram 154 vezes na história. São 78 vitórias do Bayern de Munique, contra 44 do Eintracht Frankfurt, além de 32 empates.
Prováveis escalações
Provável escalação do Eintracht Frankfurt
Kauã Santos; Collins, Koch, Theate, Brown; Skhiri, Chaïbi, D?an, Uzun, Knauff; Burkardt
Técnico: Dino Toppmoller
Provável escalação do Bayern de Munique
Neuer; Boey, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Goretzka, Olise, Gnabry, Díaz; Kane
Técnico: Vincent Kompany
Arbitragem
Árbitro: Jan Seidel
Ficha técnica
Jogo:Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique
Campeonato: 6ª rodada do Campeonato Alemão
Data: 04/10/2025 (sábado)
Horário: 13h30 (de Brasília)
Local: Deutsche Bank Park
Onde assistir: OneFootball e Xsports