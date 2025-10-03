Dupla do Palmeiras é convocada pela seleção argentina para amistosos; veja lista

O técnico Lionel Scaloni definiu a lista de convocados da seleção argentina, nesta sexta-feira. A dupla do Palmeiras, formada pelo volante Aníbal Moreno e pelo atacante Flaco López, está presente na lista, que conta com 28 jogadores. Os argentinos disputarão dois amistosos nos Estados Unidos na data Fifa de outubro.

Flaco López é convocado pela segunda vez consecutiva

O atacante do Palmeiras está em alta e foi convocado pela segunda vez consecutiva. Ele esteve presente na lista de Scaloni em setembro para duas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Contudo, o atleta não foi relacionado para nenhum dos jogos: a vitória sobre a Venezuela (3 a 0) e a derrota para o Equador (1 a 0).

No Palmeiras desde 2022, Flaco López vive um de seus melhores momentos no clube e é o artilheiro da equipe de Abel Ferreira, com 21 gols marcados na temporada. Ele está a apenas um tento de igual seu melhor ano.

#SelecciónMayor Lista de convocados por Lionel Scaloni para los amistosos a disputarse en Estados Unidos. pic.twitter.com/jC8yk4UQTO ? ?? Selección Argentina ??? (@Argentina) October 3, 2025

Aníbal Moreno ganha chance com Scaloni

O volante Aníbal Moreno, por sua vez, vive sua primeira convocação para a seleção principal da Argentina. O meia chegou ao Verdão em 2024 e logo conseguiu se firmar na equipe de Abel Ferreira. Nesta temporada, ele segue entre os titulares de Abel Ferreira. Até o momento, disputou 44 jogos.

Dupla do Palmeiras serão desfalques contra o Juventude

Convocados, portanto, Aníbal Moreno e Flaco López serão desfalques no Palmeiras para o duelo contra o Juventude. O duelo atrasado da 12ª rodada acontece no dia 11 de outubro, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

Próximos jogos da Argentina

Jogo: Argentina x Venezuela



Data e hora: 10 de outubro de 2025 (sexta-feira), às 21h (de Brasília)



Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

Jogo: Porto Rico x Argentina



Data e hora: 13 de outubro de 2025 (segunda-feira), às 20h (de Brasília)



Local: Soldier Field Stadium, em Chicago (EUA)