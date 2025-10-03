Topo

Destaque e decepção do Flamengo no empate com o Cruzeiro

03/10/2025 10h20

O Flamengo empatou sem gols com o Cruzeiro pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de manter a liderança, o Rubro-Negro viu a vantagem em relação ao Palmeiras diminuir.

Mesmo sem gols, o Flamengo contou com grande partida de Agustín Rossi, que realizou defesas providenciais para manter o empate. Em contrapartida, o atacante Samuel Lino teve atuação irregular.

? Destaque em Campo ? Agustín Rossi

Dados: Sofascore

  • ? Atuou por 90 minutos

  • ? 5 defesas (4 em finalizações na área)

  • ? Evitou 1.17 gols

  • ? Acertou 6 de 9 passes longos

  • ? Resumo da atuação: foi um dos maiores responsáveis por manter o empate no Maracanã.

? Decepção em Campo ? Samuel Lino

Dados: Sofascore

  • ? Atuou por 63 minutos

  • ? Errou todos os cruzamentos e passes longos no jogo

  • ? Acertou apenas 17 dos 25 passes tentados

  • ?? Perdeu 16 vezes a posse de bola

Outros destaques do Flamengo

Mesmo com o desempenho abaixo de Samuel Lino, o ataque do Flamengo teve uma boa atuação no Maracanã. Arrascaeta e Carrascal criaram as principais chances rubro-negras.

