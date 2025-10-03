Destaque e decepção do Flamengo no empate com o Cruzeiro
O Flamengo empatou sem gols com o Cruzeiro pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de manter a liderança, o Rubro-Negro viu a vantagem em relação ao Palmeiras diminuir.
Mesmo sem gols, o Flamengo contou com grande partida de Agustín Rossi, que realizou defesas providenciais para manter o empate. Em contrapartida, o atacante Samuel Lino teve atuação irregular.
? Destaque em Campo ? Agustín RossiDados: Sofascore
- ? Atuou por 90 minutos
- ? 5 defesas (4 em finalizações na área)
- ? Evitou 1.17 gols
- ? Acertou 6 de 9 passes longos
- ? Resumo da atuação: foi um dos maiores responsáveis por manter o empate no Maracanã.
? Decepção em Campo ? Samuel Lino
Dados: Sofascore
- ? Atuou por 63 minutos
- ? Errou todos os cruzamentos e passes longos no jogo
- ? Acertou apenas 17 dos 25 passes tentados
- ?? Perdeu 16 vezes a posse de bola
Outros destaques do Flamengo
Mesmo com o desempenho abaixo de Samuel Lino, o ataque do Flamengo teve uma boa atuação no Maracanã. Arrascaeta e Carrascal criaram as principais chances rubro-negras.