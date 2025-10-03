Desesperados, Athletic e Amazonas fazem jogo disputado, mas empatam e aumentam jejum na Série B

No duelo direto na parte de baixo da tabela, os desesperados Athletic e Amazonas fizeram um bom jogo nesta sexta-feira, na Arena Sicredi, pela 30ª rodada, EM São João del Rei. Com bolas na trave, grandes defesas dos goleiros e dois gols para cada lado, a dupla ficou no empate por 2 a 2 e aumentaram seus respectivos jejuns na Série B do Campeonato Brasileiro.

Primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º lugar, o Athletic chegou a 33 pontos e só não entra na zona vermelha por ter duas vitórias a mais que o Volta Redonda, 17º com 30, que ainda joga na rodada. O time de São João Del Rei chegou ao quarto jogo seguido sem vencer na competição, mas com o empate encerrou uma sequência de três derrotas consecutivas.

Já o Amazonas vive situação mais delicada. Vice lanterna com 28 pontos, não vence há três jogos e perdeu a chance de ganhar posições dentro da zona de descenso, ganhando um respiro nesta reta final.

Diante de seus domínios, o Athletic adotou a estratégia de pressionar nos primeiros minutos. Obedecendo às ordens do técnico, saiu na frente do placar com 11 minutos. Ronaldo Tavares foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro e David Braga completou para as redes. O time da casa tentou manter o embalo, mas a cabeçada de Torrão saiu sob o travessão.

O Amazonas demorou para digerir o golpe do gol cedo, porém aos poucos foi encaixando sua marcação e incomodando a defesa adversária. Kevin na pequena área, perdeu um gol feito. Depois, em cobrança de falta, Diego Torres carimbou a trave. De tanto insistir, chegou ao empate aos 42. Léo Coelho desviou e Henrique Almeida, oportunista, escorou para o gol.

O Amazonas voltou com mudanças para a segunda etapa e ela surtiu efeito logo com dois minutos. Na sua primeira participação, Joaquín Torres cobrou escanteio e Léo Coelho testou para as redes. A alegria manauara durou pouco. Também na bola parada, Ronaldo Tavares apareceu na segunda trave e cruzou para Sidimar, dar uma de atacante e bater rasteiro para igualar o marcador, aos 13.

O duelo ficou aberto depois disso. Com ambos se expondo bastante e arriscando à gol. Torrão e Luiz Felipe por pouco não viraram, parando no travessão, enquanto Adriel fazia grandes defesas e evitava que os visitantes ampliassem o placar. Na reta final, o jogo ficou movimentado. O Athletic usou e abusou da bola aérea e Zé Carlos segurou a pressão dos donos da casa e garantiu o empate.

O Amazonas abre a próxima rodada já na terça-feira, às 20h, quando recebe o Criciúma no estádio Carlos Zamith, em Manaus (MA). Já o Athletic atua na quarta-feira, contra o Operário-PR, às 19h, no estádio Germano Krüger, na cidade de Ponta Grossa (PR).

FICHA TÉCNICA

ATHLETIC 2 X 2 AMAZONAS

ATHLETIC - Adriel; Douglas Pelé, Sidimar, Marcelo Ajul e Yuri (Rodrigo Gelado); Fabrício Isidoro (Kauan Lindes), Sandry e David Braga (Geraldes); Ronaldo Tavares (Neto Costa), Wellinton Torrão e Luiz Felipe (Guilherme Cachoeira). Técnico: Rui Duarte.

AMAZONAS - Zé Carlos; Castrillón, Alvariño, Léo Coelho e Rafael Monteiro (Akapo); Larry Vásquez (PH), Domingos e Guilherme Xavier (Joaquín Torres); Henrique Almeida (Aldair Rodríguez), Kevin Ramírez e Diego Torres (Rafael Tavares). Técnico: Márcio Zanardi.

GOLS - David Braga, aos 11, Henrique Almeida, aos 42 minutos do primeiro tempo. Léo Coelho, aos dois, Sidimar, aos 13 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Gelado, Léo Coelho, Rafael Monteiro, Akapo, Kevin Ramírez e Pedro Caracoci.

ÁRBITRO - Paulo Roberto Alves Júnior (PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Sicredi, em São João del Rei (MG).