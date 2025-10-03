Defesa do Palmeiras volta a não ser vazada depois de seis jogos e interrompe pior sequência

O Palmeiras reencontrou sua solidez defensiva ao vencer o Vasco, por 3 a 0, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Brasileirão. Com o resultado final, o time de Abel Ferreira encerrou uma incômoda sequência de seis partidas consecutivas sofrendo gols ? a pior desta temporada.

Durante esse período, o Verdão foi vazado em confrontos contra Corinthians (1 a 1), Internacional (4 a 1), River Plate (1 a 2 e 3 a 1), Fortaleza (4 a 1) e Bahia (0 a 1), totalizando seis gols sofridos. A última vez que a defesa havia passado ilesa foi na vitória, também por 3 a 0, sobre o Sport, no dia 25 de agosto, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Essa foi a pior sequência defensiva do Palmeiras na temporada. Antes disso, a maior sequência do Verdão sendo vazado foi entre o fim de julho e início de agosto, quando sofreu seis gols em quatro jogos: Corinthians (1 a 0 e 0 a 2), pela Copa do Brasil, Vitória (2 a 2) e Ceará (2 a 1), ambos pelo Brasileirão.

Palmeiras teve apenas mudanças pontuais

O técnico Abel Ferreira encontrou a escalação ideal do Palmeiras pouco depois da eliminação da Copa do Brasil e desde então tem feito apenas mudanças pontuais na equipe. Nesse período de seis jogos em que foi vazado, manteve a dupla de zaga com Gustavo Gómez e Murilo em cinco deles. Apenas contra o Fortaleza, a zaga foi formada por Bruno Fuchs e Micael.

Depois do duelo contra o Leão do Pici, o Palmeiras perdeu o lateral Khellven, com um trauma no pé. Assim, Giay foi titular nos dois últimos compromissos. A mais nova baixa foi a do meia Lucas Evangelista, que rompeu o tendão do músculo posterior da coxa direita e precisou passar por cirurgia. A decisão do treinador foi a de recuar Andreas Pereira e, pelo menos no primeiro jogo sem o camisa 30, escalar Raphael Veiga.

Situação do Palmeiras no Brasileiro

Apesar de Com a vitória sobre o Vasco, o Palmeiras assumiu a vice-liderança do Brasileirão, com 52 pontos conquistados e agora tem um ponto a mais que o Cruzeiro e está a três de distância do Flamengo. A equipe de Abel Ferreira tem dois jogos a menos que os mineiros e um a menos que o time carioca.

Próximos jogos do Palmeiras

Jogo: São Paulo x Palmeiras



Competição: Campeonato Brasileiro (27ª rodada)



Data e horário: 5 de outubro de 2025 (domingo), às 16h (de Brasília)



Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Jogo: Palmeiras x Juventude



Competição: Campeonato Brasileiro (12ª rodada)



Data e horário: 11 de outubro de 2025 (sábado), às 19h (de Brasília)



Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)