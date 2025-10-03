Invicto contra G-6, Cruzeiro segue brigando por título? Colunistas debatem

O empate contra o Flamengo no Maracanã mostrou que o Cruzeiro segue vivo na luta pelo título do Brasileirão? Alicia Klein e Rodrigo Mattos debateram no Fim de Papo.

Contra adversários que hoje estão no G-6 do Brasileirão, o Cruzeiro está invicto, e com grande aproveitamento: em nove partidas, foram sete vitórias (duas contra Bahia e Botafogo, e uma contra Palmeiras, Flamengo e Mirassol) e dois empates (contra Flamengo e Mirassol).

Alicia: Não dividir atenções faz muita diferença

Esse é um time que joga em alta rotação. Assistindo à partida, olhando o Matheus Pereira, a gente fala: 'será que vai aguentar jogar até o final assim?' E aguenta. E o Cruzeiro tem uma vantagem em relação a Palmeiras e Flamengo que é: desde que a CBF mudou o calendário e jogou a Copa do Brasil para depois do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro só tem um foco. E isso faz muita diferença.

Alicia Klein

Mattos: Cruzeiro sofre mais como protagonista

Não está muito fácil a vida do Cruzeiro. Porque a pontuação do Flamengo e do Palmeiras está em um nível muito alto. Acho que em qualquer outro campeonato o Cruzeiro estaria disputando o título. Eu acho que ele está disputando, mas ele tem que parar de falhar em casa

E quando o Cruzeiro é o protagonista do jogo, ele tem essa coisa de que, tipo assim, ele tem que encaixar o tipo de jogo dele também. [...] Eu acho que o Cruzeiro tem um pouco menos esse drive e ele tem que ter um jogo que o outro saia um pouco pra ele achar os espaços nas costas.

Rodrigo Mattos

Um grande resultado para quebrar essa sequência do São Paulo -- eram quatro derrotas seguidas e cinco derrotas em seis jogos para dar um pouco de moral antes da partida contra o Palmeiras, antes do Choque-Rei no final de semana. E fazer isso, como você falou, precisando colocar raça no jogo, precisando se superar de uma situação adversa.

Alícia Klein

Alicia Klein

O jogo foi boicotado pelo árbitro, como costuma acontecer, não porque ele tenha cometido nenhum erro decisivo, mas porque ele -- como vários dos árbitros da escala -- quis controlar o jogo, deixou um monte de cera, marcou faltas que não existem, não deu cartões amarelos. Então ele atrapalhou os jogadores que, dentro dos estilos de Flamengo e Cruzeiro, faziam um bom jogo, especialmente no segundo tempo.

Rodrigo Mattos

O Gabigol ao entrar precisou provar para a torcida do Cruzeiro que ele estava jogando pelo Cruzeiro. Então ele dá aquele chutão para fora completamente imbecil toma um cartão amarelo de graça é completamente desnecessário.

