Arnaldo: Cruzeiro joga de igual para igual com favoritos e está vivo

O Cruzeiro segue na disputa pelo título brasileiro porque é um time consistente e que joga de igual para igual contra os favoritos, afirma o comentarista Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola, do Canal UOL.

O time de Leonardo Jardim empatou com o Flamengo no Maracanã e segue na caça ao líder e ao vice-líder, o Palmeiras, contra quem também joga fora de casa no segundo turno.

O Cruzeiro vem numa mesma toada praticamente desde a terceira rodada do campeonato. Naquela partida do primeiro turno contra o Flamengo, ele estabilizou um time base que continua sendo repetido até hoje e é até um desafio ao calendário brasileiro você repetir praticamente em todos os jogos a mesma formação. É mais ou menos como o Leonardo Jardim faz com o Cruzeiro. É um time muito interessante, um time que não se acovarda e que tem algumas dificuldades quando pega equipes mais fechadas, mas nos principais jogos, contra os principais times, sempre dá jogo.

Arnaldo Ribeiro

Arnaldo destaca que, mesmo com tropeços recentes contra times da parte de baixo da tabela, o Cruzeiro se mantém vivo com chances de título para a reta final do campeonato.

O Cruzeiro ainda tem que fazer alguma coisa improvável, como vencer o Palmeiras no Allianz Parque, não é simples. Na próxima rodada, os dois favoritos são favoritos mesmo fora de casa, mas são jogos difíceis. O Cruzeiro, em tese, vai fazer os três pontos, mesmo que o Sport esteja lutando, dificultando. Então, por exemplo, se der empate em Salvador e empate no Morumbi, que são resultados normais, e o Cruzeiro ganhar, o Cruzeiro encosta um pouquinho nessa rodada.

Arnaldo Ribeiro

A rodada favorece o Cruzeiro em tese, desde que ele faça seu serviço. Então, eu acho que ele ainda não saiu da briga e o impressionante é, a essa altura do campeonato, ter um terceiro envolvido na briga. Essa é a grande virtude do Leonardo Jardim -- o time dele tem consistência e nos jogos principais ele joga de igual para igual. Foi assim que ele venceu os dois confrontos contra Flamengo e Palmeiras como mandante no primeiro turno, agora empatou no Maracanã e vai ao Allianz. Ainda não está fora do campeonato.

Arnaldo Ribeiro

