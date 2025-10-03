CRB vence duelo direto contra o Avaí e se aproxima do G-4 da Série B

Em um dos duelos que movimentaram a 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta sexta-feira, o CRB venceu um confronto direto para se aproximar da briga pelo G-4. Jogando em casa, no estádio Rei Pelé, recebeu e venceu o Avaí, por 1 a 0. Thiaguinho, ainda no primeiro tempo, fez o gol da vitória.

Com o resultado, o CRB que vinha de derrota para o Remo, por 4 a 2, se reabilitou e foi para a oitava colocação com 43 pontos. O Athletico-PR, quarto colocado, tem 48. O Avaí, por sua vez, conheceu a sua segunda derrota seguida, ambas desde a chegada do técnico Vinicius Bergantin e caiu para 11º com 40.

O primeiro tempo foi para lá de movimentado. Com apenas nove minutos de jogo, o árbitro marcou um pênalti para o Avaí em Emerson Ramon, mas após analisar o VAR, anulou a marcação. Do outro lado, a resposta do CRB foi em forma de gol. Aos 44, Léo Campos cruzou na medida para Thiaguinho testar para o fundo da rede.

Na volta do intervalo, o Avaí fez pressão em cima do CRB na busca pelo empate. A melhor oportunidade veio em uma cabeçada de Cléber, aos 33 minutos, que Matheus Albino fez um verdadeiro milagre para salvar o CRB. Aos 42, William Pottker chegou a driblar o goleiro, mas nem assim conseguiu ampliar para os donos da casa. Por isso, os donos da casa venceram mesmo por 1 a 0.

Os dois times voltam a campo na próxima semana para a disputa da 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na terça-feira, o CRB visita o Goiás, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, às 21h30. Já o Avaí joga contra o Volta Redonda, na Ressacada, na quarta-feira, às 21h.

FICHA TÉCNICA

CRB 1 X 0 AVAÍ

CRB - Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Segovia, Fábio Alemão e Léo Campos; Crystopher, Higor Meritão e Danielzinho; Thiaguinho (Douglas Baggio), Dadá Belmonte (Hayner) e Mikael (William Pottker). Técnico: Eduardo

Barroca.

AVAÍ - Igor Bohn (Otávio); Marcos Vinícius (Raylan), Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG (Mário Sérgio); Zé Mario, João Vitor (Guilherme Santos), JP e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon (Gaspar) e Cleber. Técnico: Vinícius Bergantin.

GOLS - Thiaguinho, aos 44 minutos, do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Afro Rocha de Carvalho Filho (PB).

CARTÕES AMARELOS - DG e Emerson Ramon (Avaí).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).