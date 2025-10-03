Coritiba tenta manter liderança em dia de briga contra o rebaixamento na Série B

A sexta-feira de Série B do Campeonato Brasileiro promete entregar muita emoção aos amantes do futebol, quando três jogos dão sequência à 30ª rodada da competição nacional, com direito a Coritiba tentando manter a ponta e Athletic-MG, Amazonas e Botafogo-SP brigando contra o rebaixamento.

Após retomar a liderança na última rodada, o Coritiba volta a campo a partir das 21h30, quando recebe o Botafogo-SP no Couto Pereira, em um duelo de opostos. Com 50 pontos, o time paranaense divide a ponta com o Goiás, enquanto o adversário, com 29, é o segundo na zona de rebaixamento.

Pouco mais cedo, às 19h, Athletic-MG, com 32, e Amazonas, com 27, fazem um duelo direto na briga contra a degola na Arena Sicredi. O time mineiro é o primeiro fora da zona de rebaixamento e encara o vice-lanterna.

Os jogos do dia se encerram a partir das 21h35, quando no Rei Pelé, CRB e Avaí, ambos com 40 pontos, tentam voltar a sonhar com o acesso.

Já no sábado, a emoção começa a partir das 16h, quando a Chapecoense recebe o Novorizontino na Arena Condá. Mais tarde, às 18h30, é a vez de Volta Redonda e Goiás batalharem no Raulino de Oliveira, antes de Ferroviária e América-MG, na Arena Fonte Luminosa.

A 30ª rodada da Série B se encerra no domingo, com mais dois jogos. A partir das 16h, o Operário-PR recebe o Remo no Germano Krüger. Já às 20h30, o Atlético-GO recebe o Athletico-PR, no Antônio Accioly.