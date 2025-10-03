Coritiba decide no 1º tempo, vence Botafogo-SP e segue líder da Série B
O Coritiba fez seu dever de casa para se manter no topo da Série B do Campeonato Brasileiro. Diante do frágil Botafogo, não encontrou dificuldades e construiu o resultado ainda na primeira etapa e conquistou a segunda vitória seguida ao triunfar pelo placar de 2 a 0, nesta sexta-feira, em duelo da 30ª rodada.
Com gols de Gustavo Coutinho e Iury Castilho, o time de Mozart voltou a vencer em casa depois de dois jogos e chegou a 53 pontos na tabela, se isolando na liderança. Já o Botafogo, que atuou todo o segundo tempo com um a menos - após expulsão de Edson - segue na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 29 pontos e chegou a seis jogos sem vencer na competição.
O Coritiba começou a partida dominante. Com facilidade para encontrar espaço, assustou em chutes da entrada da área de Josué, defendido por Victor Souza, e Iury Castilho, próximo ao travessão. Até que Gustavo Coutinho acertou o alvo, ao cabecear com estilo o cruzamento de Iury Castilho, aos 14 minutos.
O time da casa seguiu superior, com muita posse de bola e não deixando o adversário construir, desarmando na linha da intermediária. Novamente com liberdade, Bruno Melo arriscou de longe e Iury Castilho deu um toque sutil para desviar e ampliar, aos 34. Sem forças para reagir, a situação do Botafogo ficou pior quando Edson foi expulso, aos 41.
Na volta do intervalo, o panorama se manteve, com o Coritiba com muita tranquilidade e espaço para construir suas jogadas. Com cerca de 70% de posse de bola, só não ampliou pois a cabeçada de Bruno Melo parou no travessão. Depois, Zeca tentou o arremate e explodiu em Alisson Cassiano. A bola tinha endereço.
Com o passar do tempo, vendo que o Botafogo não oferecia qualquer ameaça, o time da casa passou a cadenciar mais a partida. Mesmo assim, era dono do jogo, circulando a bola e chegando com certa facilidade na área adversária, mas sem tanta efetividade. Na reta final, satisfeito com o resultado, o Coritiba tirou o pé e administrou o placar.
O Coritiba agora terá mais um jogo como mandante, na próxima quinta-feira, quando recebe o Atlético-GO, no Couto Pereira, às 19h30. Já o Botafogo atua na terça-feira, às 21h35, em confronto direto contra o Paysandu, no estádio Santa Cruz/Arena Nicnet.
FICHA TÉCNICA
CORITIBA 2 X 0 BOTAFOGO
CORITIBA - Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo (Geovane); Wallisson (Machado), Sebastián Gómez (Carlos de Pena) e Josué; Clayson, Iury Castilho (Everaldo) e Gustavo Coutinho (Dellatorre). Técnico: Mozart.
BOTAFOGO - Victor Souza; Jeferson, Edson, Vilar e Gabriel Risso; Gabriel Bispo (Jonathan Cafu), Matheus Barbosa (Alisson Cassiano), Dramisino (Leandro Maciel) e Marquinho (Wesley Dias); Jefferson Nem (Matheus Régis) e Léo Gamalho. Técnico: Allan Aal.
GOLS - Gustavo Coutinho, aos 14, Iury Castilho, aos 34 minutos do primeiro tempo.
CARTÕES AMARELOS - Bruno Melo, Matheus Barbosa e Leandro Maciel.
CARTÃO VERMELHO - Edson.
ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).
RENDA - R$ 290.775,00.
PÚBLICO - 16.551 torcedores.
LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).