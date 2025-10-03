Corinthians x Mirassol pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
O Corinthians recebe o Mirassol na noite deste sábado, a partir das 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, em compromisso válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir Corinthians x Mirassol ao vivo?
- TV: SporTV (televisão fechada) e Premiere (pay-per-view)
- Você também pode acompanhar todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.
Como chega o Corinthians para o confronto?
O Corinthians vive um momento de instabilidade no Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra não sabe o que é vencer há três rodadas, com duas derrotas (para Sport e Flamengo) e um empate - este último na quarta-feira, diante do Internacional, com um pênalti que gerou polêmica.
O Timão, inclusive, está na bronca com a arbitragem do Brasileirão. O Alvinegro paulista reclamou de um lateral no lance do segundo gol do Flamengo e também contestou a marcação do pênalti para o Internacional, assinalado nos segundos finais da partida no Beira-Rio.
A sequência negativa ainda manteve o Timão na parte de baixo da tabela. No momento, o Corinthians é o 13º colocado da Série A, com 30 pontos - tem cinco a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento.
Como chega o Mirassol para o confronto?
Do outro lado, o Mirassol também vem de resultados ruins no Campeonato Brasileiro. A equipe paulista não vence há duas rodadas: perdeu para o Atlético-MG, fora de casa, por 1 a 0 e, depois, buscou o empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino no Estádio Campos Maia.
A inconsistência dos resultados recentes fez com que o Mirassol caísse para a quinta colocação na tabela, ficando com 43 pontos - mesma pontuação do Botafogo, quarto colocado.
Histórico do confronto entre Corinthians e Mirassol
O histórico do confronto entre Corinthians e Mirassol aponta uma ampla vantagem alvinegra. De acordo com dados do site Ogol, especializado em estatísticas, foram 15 jogos oficiais entre as equipes, com 10 vitórias do Timão, cinco empates e apenas um triunfo do Mirassol.
O retrospecto recente também favorece o Corinthians. Nos últimos dez encontros entre os times, o Alvinegro somou oito vitórias, com um empate e um único triunfo do Mirassol.
Este triunfo do Mirassol aconteceu justamente no último confronto entre as equipes. Na ocasião, a equipe venceu o Corinthians por 2 a 1, no Estádio Campos Maia, pela oitava rodada do Brasileirão. Foi neste duelo que Memphis Depay cobrou pênalti de cavadinha e Walter defendeu.
Estatísticas
Em meio a altos e baixos, o Corinthians detém sete vitórias, nove empates e dez derrotas em 26 rodadas na atual edição do Brasileiro, o que totaliza 38,4% de aproveitamento. A equipe marcou 24 gols e sofreu 29.
O Timão também sofre com números ruins em casa nesta edição da Série A. O time alvinegro é o terceiro pior mandante do torneio em termos de aproveitamento, com apenas quatro vitórias em 12 jogos.
O Mirassol, por sua vez, faz uma campanha surpreendente e oposta a do Corinthians. O clube do interior paulista acumula 11 vitórias, dez empates e tem apenas quatro derrotas em 25 jogos, somando 57,3% de aproveitamento. São 42 gols marcados e 25 sofridos.
Os comandados do técnico Rafael Guanaes, inclusive, tem conquistado bons resultados fora de casa. O Mirassol é o quinto melhor visitante da competição nacional, com quatro vitórias, cinco empates e quatro derrotas em 13 jogos.
Corinthians na temporada
- 58 jogos
- 28 vitórias, 16 empates e 14 derrotas
- 70 gols marcados
- 57 gols sofridos
- Artilheiro: Yuri Alberto, com 14 gols
Mirassol na temporada
- 38 jogos
- 16 vitórias, 11 empates e 11 derrotas
- 63 gols marcados
- 48 gols sofridos
- Artilheiro: Reinaldo, com 10 gols
Prováveis escalações
O Corinthians ganhou um reforço importante para o confronto diante do Mirassol. Memphis Depay encerrou a transição física nesta sexta-feira e está à disposição. O holandês se recuperou de um edema na coxa direita e fica à disposição da comissão técnica, mas deve começar o jogo no banco de reservas.
Outro retorno certo é do atacante Yuri Alberto, que cumpriu suspensão contra o Internacional e já está liberado para voltar a atuar com a camisa do Timão. Ele deve formar dupla de ataque com Gui Negão novamente.
Os desfalques do Timão, por sua vez, começam já à beira do gramado: o técnico Dorival Júnior foi expulso no empate contra o Inter e terá que cumprir suspensão. Em campo, o Timão também não contará com o volante Charles (dores no joelho direito) e os meio-campistas Rodrigo Garro (lesão de grau 2 na panturrilha direita) e André Carrillo (lesão ligamentar no tornozelo esquerdo).
Por fim, André Ramalho aparece como dúvida, uma vez que trata um estiramento no músculo posterior da coxa direita. Existe a possibilidade de que o zagueiro volte aos relacionados, mas sua presença ainda é incerta.
Provável escalação do Corinthians
Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca (André Ramalho), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Maycon, José Martínez e Breno Bidon; Yuri Alberto e Gui Negão (Memphis Depay).
Técnico: Lucas Silvestre (auxiliar)
- Desfalques: André Ramalho (dúvidas), Carrillo (cirurgia no tornozelo esquerdo), Rodrigo Garro (lesão na panturrilha direita), Charles (dores no joelho direito) e Dorival Júnior (suspenso).
- Pendurados: Hugo Souza, Charles, Talles Magno, Matheus Bidu, Gustavo Henrique, Raniele e José Martínez.
Provável escalação do Mirassol
Do outro lado, o Mirassol não terá à disposição o meio-campista Neto Moura, que recebeu o terceiro amarelo no empate contra o Red Bull Bragantino e precisará cumprir suspensão. Edson Carioca e PH, entregues ao departamento médico, também devem ser baixas.
Provável Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, José Aldo e Gabriel Santana; Negueba, Chico da Costa e Alesson.
Técnico: Rafael Guanaes
- Desfalques: Neto Moura (suspenso), Edson Carioca e PH (lesionados)
- Pendurados: Daniel Borges, José Aldo, Cristian, Alex Muralha, Negueba, Gabriel, Walter, Jemmes, Yago Felipe e Lucas Ramon.
Arbitragem de Corinthians x Mirassol
- Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
- Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Anderson José de Moraes Coelho (MG)
- VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)
Próximo jogo do Corinthians
- Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 15 de outubro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Próximo jogo do Mirassol
- Mirassol x Fluminense (jogo atrasado da oitava rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 08 de outubro (quarta-feira), às 21h (de Brasília)
- Local: Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP)
Ficha técnica
?? CORINTHIANS X MIRASSOL ??
Competição: Campeonato Brasileiro (27ª rodada)
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Data: 4 de outubro de 2025 (sábado)
Horário: às 21h (de Brasília)