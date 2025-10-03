Samir Carvalho: Corinthians quer combo de R$ 270 mi em patrocínios

O Corinthians busca um acordo inédito ao negociar juntos os naming rights da Arena e o patrocínio máster, explica o jornalista Samir Carvalho no UOL Esporte, do Canal UOL.

O clube já notificou a Esportes da Sorte sobre a intenção de abrir negociações com outras casas de apostas, após a redução da multa rescisória para R$ 30 milhões. O objetivo é fechar um pacote de até R$ 270 milhões por ano, combinando receitas do estádio e da camisa.

O Corinthians ele tá tentando fechar um combo de naming rights e patrocinador máster. O que acontece: no dia 1º de outubro, a multa [rescisória] da Esporte da Sorte caiu de 120 milhões para 30 milhões. Uma informação que eu que eu apurei é que o Corinthians notificou já a Esporte da Sorte, até por respeito, que estaria abrindo o leque para negociar com outras bets.

Por quê? Tem bet interessada em fechar um combo de naming rights e patrocínio máster. Então não dá para você fechar os naming rights com uma bet e a camisa com outra. Até daria. Hoje em dia a gente vê o jogo da seleção brasileira e tem 30 bets em volta nas placas. Enfim, mas o Corinthians prefere que uma só fechasse tudo.

O Corinthians trabalha com um valor de R$ 70 milhões por ano, que seriam R$ 700 milhões em 10 anos. E para ir para o Master, o Corinthians pensa num valor de R$ 200 milhões. O Corinthians quer pular dos R$ 103 milhões que recebe hoje para R$ 200 milhões.

Nos primeiros jogos, ele matava umas bolas na canela. E é um jogador que, desde o primeiro jogo, ninguém discute a entrega. Ele é chatão [na marcação]. Você não consegue marcar alto com Memphis e Kayke, nem com Memphis e Romero, mas você consegue com Yuri e Gui Negão. E o Gui Negão sempre teve essa característica, mas está me surpreendendo essa característica dele, a inteligência de sair da área e armar o jgo.

Para a seleção holandesa, o Memphis sempre está à disposição. Quem sabe o Corinthians jogando de laranja [o uniforme 3], não incentive o Memphis a estar em campo? Eu tenho certeza de uma coisa. Se, ao invés do Sport [duas rodadas de Brasileirão atrás], o Cruzeiro fosse o adversário do Corinthians, e fosse semifinal de Copa do Brasil, o Memphis jogaria. [...] Esse período todo, para mim, ele se preparou paa a seleção holandesa.

