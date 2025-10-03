Corinthians: Gui Negão merece ser titular no ataque? Comentaristas debatem

Gui Negão aproveitou as chances no ataque do Corinthians e já merece seguir entre os titulares mesmo com Memphis e Yuri Alberto à disposição, opinaram Samir Carvalho e Lucas Faraldo, na Live do Clube.

O jovem atacante soma cinco gols e duas assistências em 13 jogos, superando a seca dos mais experientes e trazendo eficiência ao setor ofensivo.

Samir: Inteligência para sair da área surpreende

Nos primeiros jogos, ele matava umas bolas na canela. E é um jogador que, desde o primeiro jogo, ninguém discute a entrega. Ele é chatão [na marcação]. Você não consegue marcar alto com Memphis e Kayke, nem com Memphis e Romero, mas você consegue com Yuri e Gui Negão. E o Gui Negão sempre teve essa característica, mas está me surpreendendo essa característica dele, a inteligência de sair da área e armar o jgo.

Samir Carvalho

Faraldo: Gui Negão pode jogar recuado

Eu estou vendo um potencial técnico para isso [Gui Negão titular como 9 ou 10]. Ele é oportunista, como um bom camisa nova precisa ser, mas quando necessário ele ser esse cara da articulação, de baixar um pouco, dar espaço para algum outro atacante, que, no cenário ideal, seria o Yuri Alberto.

Lucas Faraldo

O Corinthians ele tá tentando fechar um combo de naming rights e patrocinador máster. O que acontece: no dia 1º de outubro, a multa [rescisória] da Esporte da Sorte caiu de 120 milhões para 30 milhões. Uma informação que eu que eu apurei é que o Corinthians notificou já a Esporte da Sorte, até por respeito, que estaria abrindo o leque para negociar com outras bets.

Samir Carvalho

Para a seleção holandesa, o Memphis sempre está à disposição. Quem sabe o Corinthians jogando de laranja [o uniforme 3], não incentive o Memphis a estar em campo? Eu tenho certeza de uma coisa. Se, ao invés do Sport [duas rodadas de Brasileirão atrás], o Cruzeiro fosse o adversário do Corinthians, e fosse semifinal de Copa do Brasil, o Memphis jogaria. [...] Esse período todo, para mim, ele se preparou paa a seleção holandesa.

Samir Carvalho

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e Lucas Musetti revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo