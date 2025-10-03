Copa Paulista: relembre a campanha do Primavera até a final

Neste domingo, Primavera e XV de Piracicaba se enfrentam pelo primeiro jogo da final da Copa Paulista, às 15h (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Relembre a campanha do Fantasma de Indaiatuba até chegar à decisão do campeonato.

Acesso inédito

Com o vice-campeonato da Série A2, o Primavera conquistou o acesso para o Paulistão e disputará a competição pela primeira vez em sua história. Além disso, na final da Copa Paulista, o time de Indaiatuba alcançou a vaga inédita em um campeonato nacional.

Caso se torne campeão da Copa Paulista, o Primavera poderá escolher entre jogar a Copa do Brasil ou a Série D do Campeonato Brasileiro. Enquanto o vice-campeão ficará com a vaga restante.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulista?o (@paulistao)

Segunda melhor campanha

Na Copa Paulista, o Primavera teve a segunda melhor campanha do Grupo 3 na fase de grupos, atrás apenas do XV de Piracicaba, seu adversário na final do torneio.

Em 10 jogos na fase de grupos, venceu cinco partidas, empatou quatro e perdeu apenas uma. Durante a campanha, balançou as redes em 15 oportunidades e sofreu nove gols.

Mata-Mata

Nas oitavas de final, o Primavera enfrentou o Paulista de Jundiaí e, no primeiro jogo, foi derrotado por 1 a 0. Na volta, precisando reverter a situação para avançar de fase, fez 2 a 0 diante da sua torcida e conquistou a classificação.

Nas quartas de final, confirmou o favoritismo sobre o União São João e venceu os dois jogos, com placares de 4 a 0 e 2 a 0, respectivamente.

Na vaga para a final da Copa Paulista, diante do Grêmio Prudente, o Fantasma de Indaiatuba começou em desvantagem após perder o jogo de ida por 1 a 0. Na volta, venceu no tempo normal por 2 a 1 e levou a decisão para os pênaltis, onde garantiu a classificação por 5 a 4.

O segundo jogo da final está marcado para o próximo domingo, às 18h (de Brasília), no Estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba.