Conselho rejeita pedido de impugnação de Wanderlei após luta com Popó

O Conselho Nacional de Boxe (CNB) rejeitou oficialmente o pedido de impugnação apresentado por Wanderlei Silva em relação ao resultado da luta contra Acelino 'Popó' Freitas, realizada no Spaten Fight Night 2. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (3), por meio de um comunicado publicado no perfil oficial da entidade no 'Instagram'.

O recurso, protocolado pela equipe do ex-lutador de MMA, alegava supostas infrações cometidas pelo pugilista baiano que teriam passado impunes, além de uma suposta parcialidade da arbitragem. Segundo a contestação, o árbitro teria adotado postura rígida apenas com o 'Cachorro Louco', ignorando ações ilegais do adversário. Apesar das alegações, o CNB manteve o resultado do confronto, encerrado no quarto round com vitória de Popó por desclassificação.

A decisão da comissão foi fundamentada nas "cabeçadas reiteradas" aplicadas por Wanderlei ao longo do combate, consideradas infrações graves às regras da modalidade. O comunicado ainda citou o princípio jurídico "nemo auditur propriam turpitudinem allegans", que impede qualquer parte de se beneficiar da própria conduta irregular.

"O resultado oficial, que declarou a vitória de Acelino 'Popó' Freitas por desclassificação (DQ) no 4º round, está mantido", reforçou a nota da entidade.

A briga

A confusão começou logo após a divulgação do resultado oficial. Uma briga generalizada entre membros das duas equipes tomou conta do ringue, culminando com Rafael Freitas, filho de Popó, acertando um soco que nocauteou Wanderlei fora do contexto da luta.

Como consequência da confusão, tanto Wanderlei quanto Popó foram suspensos preventivamente por 180 dias pela comissão. Durante esse período, ambos estão proibidos de atuar em qualquer evento sancionado pela entidade, medida adotada para preservar a ordem e o controle disciplinar nos espetáculos regulamentados.

