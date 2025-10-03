Comissão questiona R$ 190 mil gastos por Andrés e convoca ex-dirigentes do Corinthians

A apuração interna do Corinthians sobre os gastos com cartões corporativos do clube nas últimas gestões teve um importante avanço nesta quinta-feira. A Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo recebeu do departamento financeiro todas as faturas referentes aos três anos do mandato do ex-presidente Andrés Sanchez, entre 2018 e 2020. Após análise, a Comissão listou cerca de R$ 190 mil em gastos suspeitos e convocou os ex-diretores que, à época, tinham a responsabilidade de fiscalizar o uso do cartão, para prestar esclarecimentos.

Matias Ávila (ex-diretor de finanças), Osmar Basílio (ex-presidente do Conselho Fiscal) e Guilherme Gonçalves Strenger (ex-presidente do Conselho de Orientação [Cori]) devem ser ouvidos na próxima quinta-feira.

O ex-presidente Andrés Sanchez, por sua vez, ainda não foi chamado. A tendência é que isso aconteça em breve. Andrés deve ser o último convocado para prestar esclarecimentos, após a Comissão de Justiça colher os demais depoimentos que julgar pertinentes e juntar toda a documentação a ser apurada.

Após o fim da análise da Comissão de Justiça, o caso de Andrés Sanchez irá para a Comissão de Ética e Disciplina do clube, presidida por Leonardo Pantaleão. Ele terá a responsabilidade de emitir o parecer que será enviado ao Conselho Deliberativo para que Romeu Tuma Júnior coloque a pauta em votação no plenário.

Gastos suspeitos

Conforme apuração da Gazeta Esportiva, a Comissão de Justiça do Corinthians identificou uma série de gastos considerados suspeitos e que não teriam relação com os compromissos de um presidente.

O órgão listou, a princípio, 50 despesas, com identificação de locais e valores que, somados chegam a R$ 190.523,54. Entre as principais cobranças separadas e revistas pela CJ, estão despesas com hospitais, clínicas e farmácias, em lojas de móveis e eletrônicos, além de custos com uma empresa de taxi aéreo e centros automotivos.

Os membros da Comissão de Justiça do Corinthians entendem que não há nenhum tipo de comprovação de que estas compras foram feitas para uso do clube ou necessidade do mandatário. As despesas não possuem nenhum tipo de comprovante anexado.

(Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)

O Corinthians informou, há cerca de duas semanas, que concluiu a entrega dos documentos sigilosos solicitados pelo MP. O clube se coloca à disposição das autoridades, mas teme vazamentos e reforça o cuidado para não expor ainda mais a imagem de instituição.

Além das supostas despesas pessoais, o MP também abriu investigação para apurar uma possível ligação do clube com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), motivada pelo depoimento de Romeu Tuma Júnior, presidente do CD do Corinthians, colhido pelo órgão.