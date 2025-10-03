Com novidades, São Paulo se reapresenta e inicia preparação para Choque-Rei

O São Paulo se reapresentou nesta sexta-feira, no SuperCT, e iniciou a curta preparação para enfrentar o Palmeiras, pela 27ª rodada do Brasileirão. O Tricolor, que venceu o Fortaleza por 2 a 0 na quinta-feira, recebe, no Morumbis, o Verdão, a partir das 16h (de Brasília).

O treinamento do eleno são-paulino contou com algumas novidades. Entre elas, Ferraresi, em recuperação de uma lesão no adutor esquerdo, realizou atividades individuais no gramado do CT sob supervisão da preparação física. O defensor venezuelano é desfalque do São Paulo para o Choque-Rei.

Além disso, dois preservados no duelo contra o Leão do Pici no Ceará treinaram normalmente na reapresentação. Casos de Alan Franco e Lucas.

O zagueiro argentino sofreu uma sobrecarga muscular na parte anterior da coxa direita e por isso não viajou com o elenco para pegar o Fortelza. O meia-atacante, por sua vez, ficou em São Paulo para realizar atividades individualizadas, dando continuidade ao processo de recuperação após a artroscopia para retirada de fibrose no joelho direito.

A tendência, portanto, é que ambos estejam, agora, à disposição da comissão técnica de Hernán Crespo para o duelo contra o Alviverde. Arboleda, que cumpriu suspensão na última rodada por acúmulos de cartões amarelos, também retorna ao plantel para o duelo no Morumbis.

De volta ao SuperCT após a vitória em Fortaleza! O Tricolor abriu os preparativos para o clássico Choque-Rei do próximo domingo (5), às 16h, no #MorumBIS. ?? Adquira seu ingresso > https://t.co/ju8he6vr8x#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/ssrhQT1i45 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 3, 2025

O São Paulo terá umapara enfrentar o Palmeiras. Calleri e Ryan seguem fora após passarem por cirurgia no joelho esquerdo, enquanto André Silva trata uma lesão no ligamento cruzado posterior e um estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Além de Ferraresi, no departamento médico também estão Luan e Rafael Tolói, que sofreu lesão na coxa esquerda. Além deles, Rigoni está suspenso e não poderá ser utilizado no clássico.

Como foi o treino?

O treino do dia teve predominância de trabalhos conduzidos pela preparação física. Os jogadores que atuaram por mais tempo na vitória sobre o Fortaleza seguiram um cronograma de atividades regenerativas, voltadas para mobilidade, fortalecimento e recuperação muscular.

Já os demais atletas foram ao gramado e, após exercícios de core, participaram de um circuito que combinou estímulos físicos e técnicos.

Na sétima posição do Campeonato Brasileiro, somando 38 pontos, o Tricolor fará o último treino antes do clássico na tarde de sábado, no SuperCT.