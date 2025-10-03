Topo

NBB: craques do basquete promovem clínica com jovens atletas em Brasília

Arena BRB Nilson Nelson recebeu jovens de 11 a 16 anos durante evento - Divulgação/NBB
Gustavo Schuabb

Colaboração para o UOL, em Brasília

03/10/2025 19h24

A Arena BRB Nilson Nelson foi palco de um momento especial: cerca de 40 jovens de 11 a 16 anos, vindos das categorias de base de Brasília, tiveram a chance de vivenciar uma clínica de fundamentos durante o Torneio Abertura NBB CAIXA 2025.

Inspiração na quadra

Mais do que treinar habilidades, a proposta era criar um espaço de aprendizado, de convivência e de inspiração — aproximar sonhos e mostrar que cada cesta, cada drible, pode ser parte de uma história de superação.

O técnico Pablo Costa, da Unifacisa, conduziu o trabalho ao lado de Léo Costa (KTO Minas) e Jelena Todorovic (Fortaleza Basquete Cearense). Eles compartilharam com os jovens não apenas técnicas — arremessos, fintas, movimentações —, mas valores fundamentais: disciplina, dedicação, espírito de equipe.

Minha essência vem da formação. Nada é mais prazeroso que viver essa energia. São momentos como este que fazem valer a pena ser treinador.
Pablo Costa

A interação entre atletas profissionais e garotada foi um dos pontos mais marcantes. Jogadores interferiram diretamente, dividiram histórias de quadra e ofereceram inspirações reais.

Jhonatan Luz (Flamengo), por exemplo, reforçou a importância da vivência: "Esse é o sonho deles também, ter chance de participar de uma clínica assim e, depois de um tempo, virar um profissional, jogar ao nosso lado."

Para o armador Facundo Corvalán (CAIXA/Brasília), o encontro trouxe memórias pessoais: "Estar aqui em contato com essas crianças me faz lembrar da minha infância ? às vezes, é isso que precisávamos ouvir naquele momento."

Entre os jovens participantes, o entusiasmo era palpável, como mostraram João Lucas e Isabella Maria, ambos da base de Brasília.

Foi de um grande aprendizado para mim ver esses jogadores de perto e observar o atleticismo, a força física, a intensidade... vou tentar colocar em prática coisas que aprendi aqui hoje.
João Lucas

Aprendi bastante. Aprendi sobre o meu arremesso, fazer minhas fintas... Conversei bastante com eles, que são super legais.
Isabella Maria

Para a AACB Brasília Basquete, representada por Raphael Brum Silveira, iniciativas como essa transcendem o esporte: "Ter a vivência com atletas profissionais vai ser inesquecível. Os fatores motivação, espelho, inspiração e referência são os que mais impactam eles".

Mais que um evento esportivo, essa clínica simboliza o compromisso de usar o basquete como instrumento de transformação — acendendo trajetórias que, quem sabe, ainda vão arremessar alto.

