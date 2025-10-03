Topo

Chelsea x Liverpool pelo Inglês: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

03/10/2025 20h00

Neste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea recebe o Liverpool no Stamford Bridge. A bola rola às 13h30 (de Brasília).

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Chelsea x Liverpool ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.

Como chega o Chelsea para o confronto

O Chelsea não teve o melhor início na Premier League. Até aqui, são duas vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe é a oitava colocada, com oito pontos conquistados.

Como chega o Liverpool para o confronto

Por outro lado, o Liverpool lidera a competição, com incríveis cinco triunfos e uma derrota. O time comandado por Arne Slot possui 15 somados, um a mais que o Bournemout, atual vice-líder.

Histórico do confronto 

Ao todo, as equipes já se enfrentaram 198 vezes. São 83 triunfos do Liverpool contra 66 do Chelsea, além de 49 empates.

Prováveis escalações

Provável escalação do Chelsea

Sánchez; James, Acheampong, Badiashile e Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo e Buonanotte; Estêvão, João Pedro e Pedro Neto

Técnico: Enzo Maresca

Provável escalação do Liverpool

Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai e Mac Allister; Salah, Isak e Gakpo

Técnico: Arne Slot

Arbitragem

Árbitro: Anthony Taylor

Assistentes: Gary Beswick e Adam Nunn

VAR: Craig Pawson

Ficha técnica 

Jogo: Chelsea x Liverpool

Campeonato: 7ª rodada do Campeonato Inglês

Data: 04/10/2025 (sábado)

Horário: 13h30 (de Brasília)

Local: Stamford Bridge

Onde assistir: Disney + e ESPN

