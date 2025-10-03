Chelsea x Liverpool pelo Inglês: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Neste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea recebe o Liverpool no Stamford Bridge. A bola rola às 13h30 (de Brasília).
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir Chelsea x Liverpool ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.
Como chega o Chelsea para o confronto
O Chelsea não teve o melhor início na Premier League. Até aqui, são duas vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe é a oitava colocada, com oito pontos conquistados.
Como chega o Liverpool para o confronto
Por outro lado, o Liverpool lidera a competição, com incríveis cinco triunfos e uma derrota. O time comandado por Arne Slot possui 15 somados, um a mais que o Bournemout, atual vice-líder.
Histórico do confronto
Ao todo, as equipes já se enfrentaram 198 vezes. São 83 triunfos do Liverpool contra 66 do Chelsea, além de 49 empates.
Prováveis escalações
Provável escalação do Chelsea
Sánchez; James, Acheampong, Badiashile e Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo e Buonanotte; Estêvão, João Pedro e Pedro Neto
Técnico: Enzo Maresca
Provável escalação do Liverpool
Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai e Mac Allister; Salah, Isak e Gakpo
Técnico: Arne Slot
Arbitragem
Árbitro: Anthony Taylor
Assistentes: Gary Beswick e Adam Nunn
VAR: Craig Pawson
Ficha técnica
Jogo: Chelsea x Liverpool
Campeonato: 7ª rodada do Campeonato Inglês
Data: 04/10/2025 (sábado)
Horário: 13h30 (de Brasília)
Local: Stamford Bridge
Onde assistir: Disney + e ESPN