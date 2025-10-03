Chapecoense x Novorizontino pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Neste sábado, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Novorizontino visita a Chapecoense na Arena Condá, em Santa Catarina. A bola rola às 16h (de Brasília).
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir Chapecoense x Novorizontino ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo do Disney+.
Como chega o Novorizontino para o confronto
Na Série B, o Novorizontino embalou ótima sequência. A equipe soma cinco jogos sem perder (três vitórias e dois empates). Assim, se encontra na quinta colocação, com 47 pontos.
Como chega a Chapecoense para o confronto
Por outro lado, a Chapecoense tem apenas uma vitória nos últimos seis duelos disputados na Série B. A equipe aparece na sétima posição, com 44 somados.
Histórico do confronto
As equipes se enfrentaram sete vezes na história. São três vitórias do Novorizontino, dois triunfos da Chapecoense e dois empates.
Prováveis escalações
Provável escalação da Chapecoense
Rafael Santos; Marcinho, Eduardo Doma, João Paulo e Walter Clar; Jorge Jiménez, Rafael Carvalheira, Pedro Martins e Giovanni Augusto; Ítalo e Perotti
Técnico: Gilmar Dal Pozzo
Provável escalação do Novorizontino
Airton; Rodrigo Soares, Dantas, Patrick e Mayk; Fábio Matheus, Luís Oyama e Rômulo; Bruno José, Matheus Frizzo e Robson
Técnico: Enderson Moreira
Arbitragem
Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)
Assistentes: Fabio Pereira (TO) e Cipriano da Silva Sousa (TO)
VAR: Elmo Alves Resende Cunha
Ficha técnica
Jogo: Chapecoense x Novorizontino
Campeonato: 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
Data: 04/10/2025 (sábado)
Horário: 16h (de Brasília)
Local: Arena Condá
Onde assistir: Disney+