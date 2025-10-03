Topo

Chapecoense x Novorizontino pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

03/10/2025 20h00

Neste sábado, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Novorizontino visita a Chapecoense na Arena Condá, em Santa Catarina. A bola rola às 16h (de Brasília).

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Chapecoense x Novorizontino ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo do Disney+.

Como chega o Novorizontino para o confronto

Na Série B, o Novorizontino embalou ótima sequência. A equipe soma cinco jogos sem perder (três vitórias e dois empates). Assim, se encontra na quinta colocação, com 47 pontos.

Como chega a Chapecoense para o confronto

Por outro lado, a Chapecoense tem apenas uma vitória nos últimos seis duelos disputados na Série B. A equipe aparece na sétima posição, com 44 somados.

Histórico do confronto 

As equipes se enfrentaram sete vezes na história. São três vitórias do Novorizontino, dois triunfos da Chapecoense e dois empates.

Prováveis escalações

Provável escalação da Chapecoense

Rafael Santos; Marcinho, Eduardo Doma, João Paulo e Walter Clar; Jorge Jiménez, Rafael Carvalheira, Pedro Martins e Giovanni Augusto; Ítalo e Perotti

Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Provável escalação do Novorizontino

Airton; Rodrigo Soares, Dantas, Patrick e Mayk; Fábio Matheus, Luís Oyama e Rômulo; Bruno José, Matheus Frizzo e Robson

Técnico: Enderson Moreira

Arbitragem

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Fabio Pereira (TO) e Cipriano da Silva Sousa (TO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha

Ficha técnica 

Jogo: Chapecoense x Novorizontino

Campeonato: 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 04/10/2025 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Arena Condá

Onde assistir: Disney+

