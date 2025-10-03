Carlos Prates destaca mudança de postura de Poatan para a revanche contra Ankalaev

A poucos dias da aguardada revanche entre Alex Pereira e Magomed Ankalaev, marcada para o UFC 320, em Las Vegas (EUA), Carlos Prates demonstrou confiança em um desfecho diferente do primeiro encontro. Em entrevista ao canal de Gilbert 'Durinho' no Youtube, o representante da equipe 'Fighting Nerds' - onde o brasileiro realizou treinos recentes - afirmou ver o ex-campeão mais focado e agressivo para o confronto deste sábado (4), válido pelo cinturão dos meio-pesados (93 kg).

Prates, que esteve presente na primeira luta entre os dois, não escondeu a impressão de que o paulista não rendeu o esperado naquela ocasião - sensação confirmada pelo próprio Poatan, em entrevista exclusiva à Ag Fight, por conta de problemas. No entanto, ele acredita que a mentalidade do striker mudou radicalmente para a revanche.

"Eu estava lá na outra luta do Poatan contra o Ankalaev e parecia que não era o Poatan que nós estávamos acostumados a ver. Mas pelo que eu vejo - porque eu acompanho algumas coisas no canal do Youtube -, ele está bolado, falando para o cara: 'Vou bater na tua cara de mão aberta'. Não é qualquer um que fala isso pra um adversário", disse.

Nocaute

O meio-médio (77 kg) também destacou que espera um desfecho diferente, acreditando que o ex-campeão dos médios (84 kg) e dos meio-pesados não repetirá a postura mais passiva que teve no primeiro confronto. E terá uma atenção especial nas disputas travadas na grade.

"Acho que vai dar nocaute. Ele vai machucando, machucando, e não vai ficar tão passivo na grade. Vai ser f*** para o Ankalaev. Vai ser uma luta em que ele vai ter que vir com a faca nos dentes. Se quiser ganhar do Poatan, vai ter que se quebrar, vai ter que se f***", projetou.

O duelo deste sábado marca o segundo encontro entre os dois meio-pesados. No primeiro, realizado no início do ano, o russo levou a melhor por decisão unânime e ficou com o título da categoria. Agora, com o clima de revanche, as provocações recentes e a promessa de uma atuação mais agressiva por parte do brasileiro, a expectativa para o novo capítulo da rivalidade é das maiores.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok