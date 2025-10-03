Campanha do XV de Piracicaba na Copa Paulista; veja raio-x até a final

Neste domingo, será dado o pontapé inicial da decisão da Copa Paulista, disputada entre o XV de Piracicaba e Primavera. A final será em formato de ida e volta e o time de Indaiatuba terá o mando da primeira partida, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A bola rola a partir das 15h (de Brasília).

O segundo duelo será no próximo domingo, em Piracicaba, no Estádio Barão de Serra Negra, às 18h. Ambos os jogos terão transmissão da TV Gazeta.

CARAVANA NAÇÃO XV PARA A FINAL! ? É DECISÃO! Domingo temos o primeiro jogo da final da Copa Paulista 2025, diante do Primavera, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 15h.?? pic.twitter.com/8Wvbb5yT8S ? XV de Piracicaba (@xvpiracicaba) September 29, 2025

Em busca do tri

O Quinze vai em busca do seu terceiro título da competição. Esta será a quinta final da equipe no torneio, em que foi campeã em 2016 e 2022. O time que levar a taça terá o direito de escolha entre a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil de 2026.

Fase de grupos

Na fase de grupos do torneio, o XV de Piracicaba já dava indícios de que chegaria longe na competição. A equipe teve a melhor pontuação entre todos os clubes do torneio na primeira fase e conquistou 24 pontos de 30 possíveis, um aproveitamento de 80%.

O Alvinegro terminou na liderança do grupo C, com cinco pontos de diferença para o segundo colocado Primavera, justamente o seu adversário na final. Além dos dois times, compõem a chave: Paulista de Jundiaí, São Bento, Guarani B e Rio Branco-SP.

Nesta primeira fase, o Quinze permaneceu invicto e com a melhor defesa do torneio. Foram sete vitórias e três empates ao longo de 10 jogos e apenas quatro gols sofridos. Diante do Primavera, a equipe empatou por 0 a 0 na primeira partida e venceu fora de casa na segunda, por 2 a 0.

Mata-mata

Oitavas de final

Nas oitavas de final, o XV de Piracicaba começou com o pé esquerdo. O time sofreu sua primeira derrota na competição e saiu do primeiro embate contra o Araçatuba derrotado por 1 a 0. No jogo de volta, o Quinze conseguiu a classificação na segunda etapa, jogando em casa. Iago e João Victor foram às redes para virar o placar no agregado e garantirem a classificação.

Quartas de final

Após eliminar o Araçatuba, o Alvinegro enfrentou o Oeste nas quartas e conseguiu triunfar em ambas as partidas. A equipe venceu o jogo de ida na casa do rival por 1 a 0, com um gol de Léo Santos. Já na volta, Luis Felipe e Serginho marcaram para fazer o 2 a 0 e colocar o XV na semifinal.

Semifinal

Para chegar à final, o clube de Piracicaba ainda teve que passar pelo Comercial-SP. No primeiro confronto, os adversários inauguraram o marcador com um pênalti, aos 36 minutos do primeiro tempo. A derrota parecia certa, até que, aos 56 da segunda etapa, foi marcado pênalti para o XV e Matheus Carvalho converteu para empatar.

Na segunda partida, os quinzistas jogavam em casa e marcaram logo aos cinco minutos de jogo com Gustavo. Este acabou sendo o único gol da partida e, com um placar de 2 a 1 no agregado, o Alvinegro conseguiu a vaga na final.

Estatísticas

Em todo o torneio, o XV de Piracicaba disputou 16 partidas e defende o posto de melhor defesa, com seis gols sofridos, e de mais vitórias, com 11 triunfos. Ao todo, são 20 gols marcados e 77% de aproveitamento.

Individualmente, o destaque da equipe é o atacante João Victor, artilheiro do time com cinco gols. Ele é o terceiro jogador com mais bolas na rede no torneio.

Ficha técnica

Jogo: Primavera x XV de Piracicaba



Data e horário: 05/10 (domingo) | 15h00 (de Brasília)



Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas



Competição: Copa Paulista



Transmissão: TV Gazeta