Briga marca queda de rival do Fla na Libertadores em revés para o River pela Copa Argentina

Uma confusão generalizada na noite desta quinta-feira marcou a eliminação do Racing, rival do Flamengo nas semifinais da Libertadores, nas quartas de final da Copa Argentina. A briga aconteceu após o apito final da partida que terminou com vitória do River Plate por 1 a 0.

Em campo, jogadores e integrantes das duas comissões técnicas se estranharam e partiram para o confronto. Fora do gramado, mais tensão. Durante o jogo, torcedores acenderam sinalizadores nas arquibancadas do estádio Gigante de Arroyto, em Rosário, e mangueiras de incêndio tiveram de ser utilizadas para controlar a situação.

Rival do Flamengo na Libertadores, o Racing tem ainda três embates pelo Campeonato Argentino antes de enfrentar o clube carioca pelo torneio sul-americano. O primeiro jogo da fase semifinal acontece no próximo dia 22, no Maracanã. A partida de volta será disputada uma semana depois, no estádio Presidente Perón, em Avellaneda.

O único gol da partida desta quinta-feira, na Argentina. foi assinalado logo aos cinco minutos pelo atacante Salas, que aproveitou um cruzamento na área de Colidio para estufar a rede. O jogador, que no primeiro semestre defendia o Racing, deixou a partida como herói do duelo.

Classificado para a semifinal da Copa Argentina, o River Plate terá como adversário o Independiente Rivadávia. Do outro lado da chave, Argentinos Juniors e Belgrano buscam a outra vaga para disputar a decisão da competição.