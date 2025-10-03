Topo

Esporte

Brasileirão 2025: Flamengo e Palmeiras empatam em pontos perdidos e esquentam briga

03/10/2025 08h50

A disputa pelo título do Campeonato Brasileiro ganhou novos contornos após a última rodada. Apesar de o Flamengo ter três pontos a mais que o Palmeiras, o time rubro-negro também tem um jogo a mais disputado. Na prática, isso deixa os dois rivais empatados em pontos perdidos (20), o que mantém a corrida pela liderança completamente aberta.

O Palmeiras fez sua parte e venceu o Vasco por 3 a 0, no Allianz Parque. Além do triunfo, o time de Abel Ferreira ainda se beneficiou do empate entre Flamengo e Cruzeiro, outro candidato direto ao título, que ficou mais distante na tabela de pontos perdidos.

Classificação por pontos perdidos - Brasileirão 2025

  1. Flamengo - 20

  2. Palmeiras - 20

  3. Cruzeiro - 27

  4. Mirassol - 32

  5. Botafogo - 35

  6. Bahia - 35

  7. Fluminense - 37

  8. São Paulo - 40

  9. Atlético-MG - 43

  10. Ceará - 44

  11. Bragantino - 45

  12. Grêmio - 45

  13. Internacional - 46

  14. Santos - 47

  15. Vasco - 48

  16. Corinthians - 48

  17. Juventude - 52

  18. Vitória - 53

  19. Fortaleza - 54

  20. Sport - 57.

Cenário da disputa

O equilíbrio no topo mostra que cada tropeço pode ser decisivo. Na próxima rodada, os dois líderes têm compromissos complicados fora de casa: o Flamengo enfrenta o Bahia, enquanto o Palmeiras mede forças no clássico contra o São Paulo.

Na parte intermediária da tabela, chama atenção a posição do Corinthians: embora o time esteja em 13º lugar na classificação oficial, figura apenas em 16º por pontos perdidos, com 48. Isso mostra que a pontuação atual do Timão demanda atenção, já que Atlético-MG, Internacional e Santos têm jogos a menos e podem avançar na classificação.

Assim, a reta final promete ser eletrizante tanto na briga pelo título quanto na disputa por posições intermediárias, em que cada jogo atrasado pode redesenhar o cenário da tabela.

