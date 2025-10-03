Brasileirão 2025: Flamengo e Palmeiras empatam em pontos perdidos e esquentam briga

A disputa pelo título do Campeonato Brasileiro ganhou novos contornos após a última rodada. Apesar de o Flamengo ter três pontos a mais que o Palmeiras, o time rubro-negro também tem um jogo a mais disputado. Na prática, isso deixa os dois rivais empatados em pontos perdidos (20), o que mantém a corrida pela liderança completamente aberta.

O Palmeiras fez sua parte e venceu o Vasco por 3 a 0, no Allianz Parque. Além do triunfo, o time de Abel Ferreira ainda se beneficiou do empate entre Flamengo e Cruzeiro, outro candidato direto ao título, que ficou mais distante na tabela de pontos perdidos.

Classificação por pontos perdidos - Brasileirão 2025

Flamengo - 20 Palmeiras - 20 Cruzeiro - 27 Mirassol - 32 Botafogo - 35 Bahia - 35 Fluminense - 37 São Paulo - 40 Atlético-MG - 43 Ceará - 44 Bragantino - 45 Grêmio - 45 Internacional - 46 Santos - 47 Vasco - 48 Corinthians - 48 Juventude - 52 Vitória - 53 Fortaleza - 54 Sport - 57.

Cenário da disputa

O equilíbrio no topo mostra que cada tropeço pode ser decisivo. Na próxima rodada, os dois líderes têm compromissos complicados fora de casa: o Flamengo enfrenta o Bahia, enquanto o Palmeiras mede forças no clássico contra o São Paulo.

Na parte intermediária da tabela, chama atenção a posição do Corinthians: embora o time esteja em 13º lugar na classificação oficial, figura apenas em 16º por pontos perdidos, com 48. Isso mostra que a pontuação atual do Timão demanda atenção, já que Atlético-MG, Internacional e Santos têm jogos a menos e podem avançar na classificação.

Assim, a reta final promete ser eletrizante tanto na briga pelo título quanto na disputa por posições intermediárias, em que cada jogo atrasado pode redesenhar o cenário da tabela.