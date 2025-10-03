Brasileirão 2025: Flamengo e Palmeiras empatam em pontos perdidos e esquentam briga
A disputa pelo título do Campeonato Brasileiro ganhou novos contornos após a última rodada. Apesar de o Flamengo ter três pontos a mais que o Palmeiras, o time rubro-negro também tem um jogo a mais disputado. Na prática, isso deixa os dois rivais empatados em pontos perdidos (20), o que mantém a corrida pela liderança completamente aberta.
O Palmeiras fez sua parte e venceu o Vasco por 3 a 0, no Allianz Parque. Além do triunfo, o time de Abel Ferreira ainda se beneficiou do empate entre Flamengo e Cruzeiro, outro candidato direto ao título, que ficou mais distante na tabela de pontos perdidos.
Classificação por pontos perdidos - Brasileirão 2025
Flamengo - 20
Palmeiras - 20
Cruzeiro - 27
Mirassol - 32
Botafogo - 35
Bahia - 35
Fluminense - 37
São Paulo - 40
Atlético-MG - 43
Ceará - 44
Bragantino - 45
Grêmio - 45
Internacional - 46
Santos - 47
Vasco - 48
Corinthians - 48
Juventude - 52
Vitória - 53
Fortaleza - 54
Sport - 57.
Cenário da disputa
O equilíbrio no topo mostra que cada tropeço pode ser decisivo. Na próxima rodada, os dois líderes têm compromissos complicados fora de casa: o Flamengo enfrenta o Bahia, enquanto o Palmeiras mede forças no clássico contra o São Paulo.
Na parte intermediária da tabela, chama atenção a posição do Corinthians: embora o time esteja em 13º lugar na classificação oficial, figura apenas em 16º por pontos perdidos, com 48. Isso mostra que a pontuação atual do Timão demanda atenção, já que Atlético-MG, Internacional e Santos têm jogos a menos e podem avançar na classificação.
Assim, a reta final promete ser eletrizante tanto na briga pelo título quanto na disputa por posições intermediárias, em que cada jogo atrasado pode redesenhar o cenário da tabela.