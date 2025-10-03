Bragantino x Grêmio pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Neste sábado, Red Bull Bragantino e Grêmio se enfrentam em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 18h30 (de Brasília), no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
Onde assistir Bragantino x Grêmio ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo do Premiere.
Como chega o Bragantino para o confronto
O Bragantino vive momento delicado no Brasileirão. O time do interior paulista vem de cinco jogos sem vencer e ocupa a nona posição da tabela, com 33 pontos conquistados. Na última rodada, empatou por 1 a 1 com o Mirassol, fora de casa.
Como chega o Grêmio para o confronto
Já o Grêmio aparece na décima posição, com a mesma pontuação do Bragantino, mas com saldo de gols menor. No último jogo, empatou com o Grêmio por 1 a 1, na Vila Belmiro.
Histórico do confronto
As equipes se enfrentaram 19 vezes na história. Foram sete vitórias do Bragantino, oito empates e apenas quatro triunfos do Grêmio.
Estatísticas
Bragantino no Brasileirão
- 9ª posição
- 9 vitórias, seis empates e 11 derrotas
- 32 gols marcados
- 38 gols sofridos
Grêmio no Brasileirão
- 10ª posição
- 8 vitórias, 9 empates e 9 derrotas
- 28 gols marcados
- 32 gols sofridos
Prováveis escalações
Provável escalação do Bragantino
Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán e Vanderlan; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Laquintana e Thiago Borbas
Técnico: Fernando Seabra
Provável escalação do Grêmio
Gabriel; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega, Arthur, Edenilson e Cristaldo; Pavón e André
Técnico: Mano Menezes
Arbitragem
Árbitro: Lucas Casagrande
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Andrey Luiz De Freitas
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior
Ficha técnica
Jogo: Bragantino x Grêmio
Campeonato: 27ª rodada do Brasileirão
Data: 04 de outubro de 2025 (sábado)
Horário: 18h30 (de Brasília)
Local: Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista
Onde assistir: Premiere