Bragantino x Grêmio pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

03/10/2025 20h00

Neste sábado, Red Bull Bragantino e Grêmio se enfrentam em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 18h30 (de Brasília), no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. 

Onde assistir Bragantino x Grêmio ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere.

Como chega o Bragantino para o confronto

O Bragantino vive momento delicado no Brasileirão. O time do interior paulista vem de cinco jogos sem vencer e ocupa a nona posição da tabela, com  33 pontos conquistados. Na última rodada, empatou por 1 a 1 com o Mirassol, fora de casa. 

Como chega o Grêmio para o confronto

Já o Grêmio aparece na décima posição, com a mesma pontuação do Bragantino, mas com saldo de gols menor. No último jogo, empatou com o Grêmio por 1 a 1, na Vila Belmiro. 

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram 19 vezes na história. Foram sete vitórias do Bragantino, oito empates e apenas quatro triunfos do Grêmio. 

Estatísticas

Bragantino no Brasileirão

  • 9ª posição

  • 9 vitórias, seis empates e 11 derrotas

  • 32 gols marcados

  • 38 gols sofridos

Grêmio no Brasileirão

  • 10ª posição

  • 8 vitórias, 9 empates e 9 derrotas

  • 28 gols marcados

  • 32 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do Bragantino

Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán e Vanderlan; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Laquintana e Thiago Borbas

Técnico: Fernando Seabra

Provável escalação do Grêmio

Gabriel; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega, Arthur, Edenilson e Cristaldo; Pavón e André

Técnico: Mano Menezes

Arbitragem

Árbitro: Lucas Casagrande

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Andrey Luiz De Freitas

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior

Ficha técnica 

Jogo: Bragantino x Grêmio

Campeonato: 27ª rodada do Brasileirão

Data: 04 de outubro de 2025 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista

Onde assistir: Premiere

