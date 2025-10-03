Botafogo aposta em tabu contra o Internacional para encerrar série ruim

O Botafogo volta a campo neste sábado, às 18h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, para enfrentar o Internacional pelo Brasileirão 2025. O duelo traz um tabu para o time carioca reforçar a sua confiança na competição e tentar acabar com um retrospecto recente ruim fora de casa.

Sequência ruim fora de casa

O Botafogo não vence como visitante há três partidas. Nesse período, perdeu para São Paulo e Fluminense, além de empatar com o Grêmio. A última vitória longe do Rio foi no dia 24 de agosto, contra o Juventude, por 2 a 1, em Caxias do Sul.

Internacional x Botafogo: tabu

Apesar da fase ruim fora de casa, o Botafogo tem retrospecto positivo contra o Internacional. Nos últimos três confrontos, o time carioca venceu todos, marcou seis gols e não sofreu nenhum. No duelo do primeiro turno, goleada de 4 a 0 para o Alvinegro. Esse desempenho recente dá confiança para o elenco buscar pontos importantes no Brasileirão.

Internacional em baixa no Beira-Rio

O Internacional também não atravessa bom momento como mandante. O Colorado conquistou apenas uma vitória nos últimos seis jogos disputados perto de sua torcida no Brasileirão, fator que pode favorecer a estratégia alvinegra neste sábado.

Desempenho no Brasileirão

Internacional

Últimos 5 jogos: 1 vitória - 2 empates - 2 derrotas

Pontos: 29

Colocação: 15º lugar.

Botafogo