Botafogo aposta em tabu contra o Internacional para encerrar série ruim
03/10/2025 12h03
O Botafogo volta a campo neste sábado, às 18h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, para enfrentar o Internacional pelo Brasileirão 2025. O duelo traz um tabu para o time carioca reforçar a sua confiança na competição e tentar acabar com um retrospecto recente ruim fora de casa.
Sequência ruim fora de casa
O Botafogo não vence como visitante há três partidas. Nesse período, perdeu para São Paulo e Fluminense, além de empatar com o Grêmio. A última vitória longe do Rio foi no dia 24 de agosto, contra o Juventude, por 2 a 1, em Caxias do Sul.
Internacional x Botafogo: tabu
Apesar da fase ruim fora de casa, o Botafogo tem retrospecto positivo contra o Internacional. Nos últimos três confrontos, o time carioca venceu todos, marcou seis gols e não sofreu nenhum. No duelo do primeiro turno, goleada de 4 a 0 para o Alvinegro. Esse desempenho recente dá confiança para o elenco buscar pontos importantes no Brasileirão.
Internacional em baixa no Beira-Rio
O Internacional também não atravessa bom momento como mandante. O Colorado conquistou apenas uma vitória nos últimos seis jogos disputados perto de sua torcida no Brasileirão, fator que pode favorecer a estratégia alvinegra neste sábado.
Desempenho no Brasileirão
Internacional
Últimos 5 jogos: 1 vitória - 2 empates - 2 derrotas
Pontos: 29
- Colocação: 15º lugar.
Botafogo
Últimos 5 jogos: 2 vitórias - 2 empates - 1 derrota
Pontos: 43
Colocação: 4º lugar.