Bontempo treina normalmente e deve reforçar o Santos contra o Ceará

O Santos realizou, nesta sexta-feira, o penúltimo treino antes da partida contra o Ceará, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda contou com uma novidade na atividade, realizada no CT Rei Pelé. Trata-se de Gabriel Bontempo.

O meio-campista está recuperado de uma contusão no músculo adutor da coxa direita, sofrida no final de agosto. O Menino da Vila trabalhou normalmente com o restante do grupo no gramado nesta tarde e pode ser relacionado.

Quem está fora?

O meio-campista Victor Hugo ainda está em recuperação de contusão muscular. Ele está em transição com a fisioterapia. O ex-Flamengo ainda não fica à disposição para a viagem para Fortaleza. A expectativa é que ele seja liberado para o clássico contra o Corinthians, no dia 15.

Neymar é outro que segue de fora. O meia-atacante se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. O Santos não determina prazo para retorno.

Provável escalação do Santos

Uma provável escalação do Santos é com: Brazão; Mayke, Alexis Duarte, Luan Peres e Escobar; Zé Rafael, João Schmidt, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

Próximo jogo do Santos

Ceará x Santos (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 05 de outubro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão (CE)

Situação na tabela

O Santos está na 16ª colocação do Brasileirão, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.