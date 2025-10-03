Trionda enviará dados em tempo real ao VAR; veja detalhes da bola da Copa

A Adidas apresentou a Trionda, bola que será usada na Copa do Mundo de 2026 — mas há uma versão dela que não é possível comprar nas lojas: o modelo traz a tecnologia de bola conectada, embutida dentro da versão "Pro".

Auxílio à arbitragem

A bola do Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá terá uma espécie de plataforma de apoio à arbitragem. O sistema foi desenvolvido em colaboração com a Kinexon.

A Tecnologia de Bola Conectada envia dados precisos em tempo real ao sistema de VAR. Assim, em uma combinação com o GPS dos jogadores e uso de inteligência artificial, as decisões de impedimento serão mais rápidas.

Outro detalhe que a tecnologia pode ajudar é em relação aos toques na bola, auxiliando em lances duvidosos sobre jogadas envolvendo desvios com a mão.

Segundo a Adidas, essa tecnologia estará no modelo Pro, mas as bolas com este chip não serão comercializadas.

A bola Pro é feita sem costura e pode ser vendida sem o chip. Além dela, a marca lançou os modelos Competition, League, Training, Club (para recreação) e Mini — a última é uma miniatura, que sai ao mercado pelo valor de R$ 99.

Funcionamento da tecnologia

O modelo mais avançado possui um novo sistema de chip lateral que detecta todos os movimentos da bola, segundo a Adidas.

O sensor está posicionado dentro de uma camada especialmente criada em um dos quatro painéis — e longe do centro. Os outros três painéis do acessório possuem uma camada com peso equivalente.

Para garantir a estabilidade da Trionda, a fabricante utilizou contrapesos na parte oposta. O objetivo é deixar a bola equilibrada durante a ação.