Beneil Dariush e Benoit St-Denis se enfrentam no UFC 322, em novembro

Um duelo que promete movimentar a tabela de classificação dos pesos-leves (70 kg) foi anunciado pelo Ultimate. Adversários recentes de Renato 'Moicano' no octógono mais famoso do mundo, Beneil Dariush e Benoit St-Denis foram escalados para se enfrentarem no card do UFC 322, programado para o dia 15 de novembro, em Nova York (EUA). A disputa foi oficializada pela própria entidade durante a semana, através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

O embate coloca frente a frente dois atletas que nos últimos meses mediram forças contra Moicano. Rival mais recente do brasileiro, Dariush derrotou Renato em junho desta temporada, no card do UFC 317, via decisão unânime. Já St-Denis sofreu seu último revés na liga justamente para o brasiliense, quando em, setembro de 2024, no UFC Paris, acabou sofrendo um nocaute técnico diante de seu público.

De lá para cá, porém, Benoit emplacou duas vitórias que o recolocaram no ranking dos pesos-leve, atualmente na 13ª posição. O último dos triunfos, inclusive, ganhou bastante destaque, já que foi o francês o responsável por frear o 'hype' de Maurício Ruffy, apresentando a primeira derrota do brasileiro no UFC. Sete anos mais jovem que Dariush, St-Denis terá uma oportunidade de entrar no top 10 da categoria, já que seu próximo oponente figura no momento na nona colocação.

Card estrelado

Além do duelo entre Dariush e St-Denis, o card do UFC 322 terá grandes estrelas da empresa em ação. Na luta principal, Islam Makhachev tenta o bicampeonato ao desafiar Jack Della Madallena, campeão dos meio-médios (77 kg). No 'co-main event' da noite, quem rouba a cena são as mulheres com a superluta entre Weili Zhang e Valentina Shevchenko, que duelam pelo cinturão dos moscas (57 kg). Além dos embates que valem título, o show em Nova York também contará com confrontos como Carlos Prates vs Leon Edwards, que pode aproximar o brasileiro de um 'title shot', e Rodolfo Vieira vs Bo Nickal, dois grapplers de primeira prateleira a nível mundial.

Lightweights clash at MSG ?@BeneilDariush will face @BenoitSt_Denis at @VeChainofficial #UFC322!

Get your tickets today! ??: https://t.co/91hSiSfSKq pic.twitter.com/kSDSuAqJ0E

- UFC (@ufc) September 30, 2025

