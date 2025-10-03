Topo

Esporte

Barcelona confirma lesão na virilha de Lamine Yamal

03/10/2025 13h04

Nesta sexta-feira, o Barcelona confirmou a lesão de Lamine Yamal. Após a realização de exames, o atacante de 18 anos foi diagnosticado com um "problema na virilha" e deve desfalcar o time nas próximas semanas.

Histórico da lesão

Apesar de ter atuado os 90 minutos contra o PSG, Yamal se queixou de dores após a partida. O Barcelona divulgou uma lesão na mesma região que o tirou de três partidas desta temporada, incluindo a estreia na Liga dos Campeões.

Teepo de recuperação e corte da seleção

O tempo de recuperação estimado é o mesmo da última lesão, de duas a três semanas. Com a contusão, Yamal também será cortado da seleção espanhola, que havia o convocado para as Eliminatórias.

Quais jogos Yamal perderá?

É provável que Yamal perca cinco partidas, três pelo Barcelona e duas pela Espanha. O atacante deve ser preservado para retornar no clássico contra o Real Madrid, no dia 26 de outubro, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.

  • Sevilla x Barcelona | La Liga (oitava rodada)

    Data e horário: 5 de outubro, às 11h15 (de Brasília)

    Local: Ramon Sanchez Pizjuan, em Sevilha (Espanha)

  • Espanha x Geórgia | Eliminatórias da Copa do Mundo (terceira rodada)

    Data e horário: 11 de outubro de 2025, às 15h45 (de Brasília)

    Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche (Espanha)

  • Espanha x Bulgária | Eliminatórias da Copa do Mundo (quarta rodada)

    Data e horário: 14 de outubro de 2025, às 15h45 (de Brasília)

    Local: Estádio José Zorrilla, em Valladolid (Espanha)

  • Barcelona x Girona | La Liga (nona rodada)

    Data e horário: 18 de outubro, às 11h15 (de Brasília)

    Local: Estádio Olímpico Lluis Companys, em Barcelona (Espanha)

  • Barcelona x Olympiacos | Champions League (fase de grupos)

    Data e horário: 21 de outubro, às 13h45 (de Brasília)

    Local: Estádio Olímpico Lluis Companys, em Barcelona (Espanha).

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Flaco e Aníbal são convocados pela Argentina e desfalcarão Palmeiras

Sorteio raro e 'preços exorbitantes' afastam brasileiros da Copa-2026

Xabi Alonso exalta Endrick e pede calma até retorno do atacante: 'Hora vai chegar'

Barcelona confirma lesão na virilha de Lamine Yamal

Rival histórico, Adesanya aposta em vitória de Poatan sobre Ankalaev no UFC 320

Site revela preços de ingressos da Copa do Mundo e taxas de 15% cobradas pela Fifa

Evolução do Vasco na temporada passa por ajustes defensivos

Sem Arias e com 3 atletas que atuam no Brasil, Colômbia anuncia convocação para amistosos de outubro

Botafogo aposta em tabu contra o Internacional para encerrar série ruim

Palmeiras anuncia venda de Amanda Gutierres para os EUA por valor recorde

Neymar é detonado por jornal espanhol após ausência: 'Sempre a mesma coisa'