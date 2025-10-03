Barcelona confirma lesão na virilha de Lamine Yamal

Nesta sexta-feira, o Barcelona confirmou a lesão de Lamine Yamal. Após a realização de exames, o atacante de 18 anos foi diagnosticado com um "problema na virilha" e deve desfalcar o time nas próximas semanas.

??????? ???? The discomfort in the pubic area that player Lamine Yamal has been experiencing has reappeared after the match against PSG. He will be out for the Sevilla game, and the estimated recovery time is 2-3 weeks. pic.twitter.com/zFLebl67k5 ? FC Barcelona (@FCBarcelona) October 3, 2025

Histórico da lesão

Apesar de ter atuado os 90 minutos contra o PSG, Yamal se queixou de dores após a partida. O Barcelona divulgou uma lesão na mesma região que o tirou de três partidas desta temporada, incluindo a estreia na Liga dos Campeões.

Teepo de recuperação e corte da seleção

O tempo de recuperação estimado é o mesmo da última lesão, de duas a três semanas. Com a contusão, Yamal também será cortado da seleção espanhola, que havia o convocado para as Eliminatórias.

Quais jogos Yamal perderá?

É provável que Yamal perca cinco partidas, três pelo Barcelona e duas pela Espanha. O atacante deve ser preservado para retornar no clássico contra o Real Madrid, no dia 26 de outubro, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.