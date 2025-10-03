Avaí perde do CRB fora de casa pela Série B

Nesta sexta-feira, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí visitou o CRB no Estádio Rei Pelé, em Maceió, e perdeu por 1 a 0. O gol dos mandantes foi marcado por Thiaguinho.

Situação da Tabela

Com o resultado negativo, o Avaí seguiu na 11ª posição, com os mesmos 40 pontos. O CRB, por sua vez, ganhou duas posições e pulou para a oitava, com 43 somados.

? Resumo do jogo

? CRB 1 X 0 AVAÍ ?

? Competição: 30ª rodada da Série B



?? Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió



? Data: 04 de outubro de 2025 (sexta-feira)



? Horário: 21h35 (de Brasília)

Gols

? Thiaguinho, aos 45? do 1ºT (CRB)

Como foi o jogo

O gol saiu aos 45 minutos do primeiro tempo, com Thiaguinho. O atleta do CRB recebeu o cruzamento de Léo Campos e, de cabeça, desviou para as redes.

Próximos jogos

CRB

Visita o Goiás na próxima terça-feira (7), às 21h30 (de Brasília), na Serrinha, pela 31ª rodada da Série B

Avaí