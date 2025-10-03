Atlético-MG finaliza preparação para pegar o Fluminense; veja relacionados

O técnico Jorge Sampaoli comandou, nesta sexta-feira, o último treino do Atlético-MG na Cidade do Galo antes de enfrentar o Fluminense, no sábado, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Com o retorno de quatro titulares, o clube também divulgou a lista de relacionados para o confronto.

Partiu, Rio de Janeiro! ???? ? Oferecimento Ibiza Turismo pic.twitter.com/YF5q7LETX3 ? Atlético (@Atletico) October 3, 2025

Como foi o treino

A atividade se iniciou com um trabalho técnico/tático, orientado por Sampaoli. Em seguida, o argentino comandou um treino com foco em bola parada e finalização.

Retornos e desfalques

Suspensos no empate sem gols com o Juventude, na última terça-feira, Hulk, Guilherme Arana, Everson e Júnior Alonso voltam a ficar à disposição da comissão técnica.

Por outro lado, Lyanco ficará de fora por acúmulo de cartões amarelos. Além dele, Júnior Santos, Cuello, Patrick e Alexander, todos entregues ao DM, desfalcam o Galo.

Situação na tabela

O Atlético-MG é o 14º colocado na tabela com 29 pontos, quatro de diferença para a zona de rebaixamento. Com apenas duas vitórias nas últimas 10 rodadas do Brasileirão, o Alvinegro precisa pontuar para afastar os riscos de rebaixamento e brigar por uma vaga na Libertadores.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Robert;

Everson, Gabriel Delfim e Robert; Laterais: Natanael, Saravia, Arana e Caio;

Natanael, Saravia, Arana e Caio; Zagueiros: Junior Alonso, Ivan Román, Ruan Tressoldi e Vitor Hugo;

Junior Alonso, Ivan Román, Ruan Tressoldi e Vitor Hugo; Meio-campistas: Alan Franco, Fausto Vera, Gabriel Menino, Igor Gomes, Reinier, Bernard e Scarpa;

Alan Franco, Fausto Vera, Gabriel Menino, Igor Gomes, Reinier, Bernard e Scarpa; Atacantes: Biel, Dudu, Hulk, João Marcelo e Rony.

Próximos jogos do Atlético-MG

Jogo: Fluminense x Atlético-MG

Fluminense x Atlético-MG Data e horário: 04/10 (sábado) | 18h30 (de Brasília)

04/10 (sábado) | 18h30 (de Brasília) Torneio: Campeonato Brasileiro

Campeonato Brasileiro Local: Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ