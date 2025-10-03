Athletic e Amazonas empatam em duelo contra o rebaixamento na Série B

Nesta sexta-feira, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Athletic recebeu o Amazonas no Estádio Joaquim Portugal e empatou por 2 a 2. David Braga e Sidimar balançaram as redes para os mandantes, enquanto Henrique Almeida e Léo Coelho anotaram para os visitantes.

Situação da Tabela

Com o resultado, o Athletic seguiu na 16ª colocação, agora com 33 pontos. O Amazonas também não conseguiu pular posições. A equipe continuou na 19ª, agora com 28 somados.

? Resumo do jogo

? ATHLETIC 2 x 2 AMAZONAS ?

? Competição: 30ª rodada da Série B



?? Local: Estádio Joaquim Portugal, em Minas Gerais



? Data: 03 de outubro de 2025 (sexta-feira)



? Horário: 19h (de Brasília)

Gols

? David Braga, aos 11? do 1ºT (Athletic)

? Henrique Almeida, aos 42? do 1ºT (Amazonas)

? Léo Coelho, aos 2? do 2ºT (Amazonas)

? Sidimar, aos 13? do 2ºT (Athletic)

Como foi o jogo

O placar foi aberto aos 11 minutos de jogo, com David Braga. O atleta do Athletic recebeu de Ronaldo Tavares e completou para as redes.

Já aos 42, ainda da etapa inicial, Henrique Almeida deixou tudo igual. Léo Coelho soltou para o companheiro, que não perdoou.

A virada veio com o dono da assistência do primeiro gol dos visitantes. Aos dois do segundo tempo, Léo Coelho dominou o passe de Joaquin Torres e mandou firme para a meta.

Até que aos 13, Sidimar deixou tudo igual novamente. O jogador do Athletic aproveitou a sobra e finalizou para as redes.

Próximos jogos

Athletic

Visita o Operário na próxima quarta-feira (8), às 19h (de Brasília), no Estádio Germano Krüger, pela 31ª rodada da Série B

Amazonas