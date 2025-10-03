Topo

Esporte

Athletic e Amazonas empatam em duelo contra o rebaixamento na Série B

03/10/2025 20h57

Nesta sexta-feira, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Athletic recebeu o Amazonas no Estádio Joaquim Portugal e empatou por 2 a 2. David Braga e Sidimar balançaram as redes para os mandantes, enquanto Henrique Almeida e Léo Coelho anotaram para os visitantes.

Situação da Tabela

Com o resultado, o Athletic seguiu na 16ª colocação, agora com 33 pontos. O Amazonas também não conseguiu pular posições. A equipe continuou na 19ª, agora com 28 somados.

? Resumo do jogo

? ATHLETIC 2 x 2 AMAZONAS ?

? Competição: 30ª rodada da Série B

?? Local: Estádio Joaquim Portugal, em Minas Gerais

? Data: 03 de outubro de 2025 (sexta-feira)

? Horário: 19h (de Brasília)

Gols

  • ? David Braga, aos 11? do 1ºT (Athletic)

  • ? Henrique Almeida, aos 42? do 1ºT (Amazonas)

  • ? Léo Coelho, aos 2? do 2ºT (Amazonas)

  • ? Sidimar, aos 13? do 2ºT (Athletic)

Como foi o jogo

O placar foi aberto aos 11 minutos de jogo, com David Braga. O atleta do Athletic recebeu de Ronaldo Tavares e completou para as redes.

Já aos 42, ainda da etapa inicial, Henrique Almeida deixou tudo igual. Léo Coelho soltou para o companheiro, que não perdoou.

A virada veio com o dono da assistência do primeiro gol dos visitantes. Aos dois do segundo tempo, Léo Coelho dominou o passe de Joaquin Torres e mandou firme para a meta.

Até que aos 13, Sidimar deixou tudo igual novamente. O jogador do Athletic aproveitou a sobra e finalizou para as redes.

Próximos jogos

Athletic

  • Visita o Operário na próxima quarta-feira (8), às 19h (de Brasília), no Estádio Germano Krüger, pela 31ª rodada da Série B

Amazonas

  • Joga contra Criciúma na próxima terça-feira, às 20h, no Estádio Carlos Zamith, pela31ª rodada da Série B

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Desesperados, Athletic e Amazonas fazem jogo disputado, mas empatam e aumentam jejum na Série B

Gui Negão valoriza oportunidades no Corinthians e projeta jogo contra o Mirassol: "Equipe muito forte"

Aníbal destaca visibilidade no Palmeiras e celebra convocação à seleção argentina: "Privilégio"

Zé Rafael vê Santos evoluindo e prevê resultados melhores: "Questão de tempo"

Athletic e Amazonas empatam em duelo contra o rebaixamento na Série B

Zé Rafael espera desencantar no Santos após acertar a trave 4 vezes: 'Meu gol está demorando'

Palmeiras lamenta morte do ídolo Edu Manga

F1: entenda como a McLaren pode conquistar o título de Construtores no GP de Singapura

Yamal é cortado da seleção espanhola após confirmação de lesão

Conselho rejeita pedido de impugnação de Wanderlei após luta com Popó

Ferroviária x América-MG pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações