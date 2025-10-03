Atacante holandês é suspenso no dia do aniversário por violar mais de 250 regras de apostas

O holandês Osman Foyo, atacante do AFC Wimbledon, da terceira divisão da Inglaterra, ganhou um 'presente' nada agradável bem no dia de aniversário, celebrado nesta sexta-feira. O jogador foi suspenso por cinco meses e multado em £1 mil (R$ 7,1 mil) depois de confessar ter violado 252 regras de apostas esportivas da Federação Inglesa (FA, na sigla em inglês).

Em comunicado oficial, a FA informou que as apostas foram realizadas pelo jogador em jogos no período de outubro de 2023 a março de 2025.

"Uma Comissão Reguladora independente sancionou Osman Foyo, do AFC Wimbledon, por violações das regras de apostas da FA. Ele violou a Regra E8 em 252 ocasiões, ao fazer apostas em jogos de futebol", explicou a FA.

Em relação à suspensão por cinco meses, ainda segundo à entidade, será cumprido um mês imediato, válido até 2 de novembro de 2025. Em seguida, apenas em caso de novas violações até abril de 2027, os outros quatro meses serão aplicados.

Dessa forma, o jogador ficará de fora dos próximos cinco compromissos do AFC Wimbledon, sendo quatro válidos pela League One - contra o Blackpool, neste sábado, além de Port Vale, Plymouth Argyle e Burton Albion - e um pela London Senior Cup, contra o Cray Wanderers.

Contratado em janeiro deste ano pelo AFC Wimbledon, Foyo, de 21 anos, disputou apenas oito partidas pelo time inglês, sem nenhum gol marcado.