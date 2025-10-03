Topo

Assistir Coritiba x Botafogo-SP ao vivo pela Série B: veja onde vai passar o jogo

Josué, meio-campista do Coritiba, durante o jogo contra o América-MG Imagem: JP Pacheco/Coritiba
Coritiba e Botafogo-SP entram em campo hoje (3), às 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Coritiba retomou a liderança da Série B na rodada passada. O Coxa visitou o Avaí e venceu por 2 a 0.

Já o Botafogo-SP vive péssimo momento e está na zona do rebaixamento. O Pantera perdeu quatro dos últimos cinco jogos, incluindo a derrota para a Ferroviária por 2 a 1.

Coritiba x Botafogo-SP -- Série B

  • Data e hora: 3 de outubro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Couto Pereira, em Curitiba
  • Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

