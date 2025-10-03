Artilheiro do Brasileirão 2025, Kaio Jorge amarga queda no Cruzeiro
O atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, segue como artilheiro do Brasileirão 2025, com 15 gols, mas não passa por sua melhor fase na temporada 2025. Ele vive um momento de queda de rendimento.
Nos últimos 5 jogos, Kaio Jorge balançou as redes apenas 1 vez no Brasileirão, na vitória sobre o Red Bull Bragantino. No entanto, passou em branco contra Flamengo, Vasco, Bahia e São Paulo - neste período, o artilheiro fez
Entre os concorrentes mais próximos, o destaque é o meia Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, que balançou as redes 3 vezes nos últimos 5 jogos, chegando a 14 gols e encostando na liderança. Já o veterano Pablo Vegetti, do Vasco, não marcou nas últimas cinco partidas e estacionou nos 12 gols, ficando para trás na disputa.
Artilharia do Brasileirão 2025
Kaio Jorge - Cruzeiro - 15 gols
Giorgian De Arrascaeta - Flamengo - 14
Pablo Vegetti - Vasco - 12
Pedro - Flamengo - 10
Reinaldo - Mirassol - 9
Vitor Roque - Palmeiras - 9
Alan Patrick - Internacional - 8
José López - Palmeiras - 8
Rayan - Vasco - 7
Pedro Raul - Ceará - 7
Renato Kayzer - Vitória - 7
Álvaro Barreal - Santos - 6
Martin Braithwaite - Grêmio - 6
Yuri Alberto - Corinthians - 6
Isidro Pitta - Bragantino - 6
Germán Cano - Fluminense - 6
Chico da Costa - Mirassol - 6
Matheus Pereira - Cruzeiro - 5
Jhon Jhon - Bragantino - 5
Philippe Coutinho - Vasco - 5
Luciano Juba - Bahia - 5
Luiz Araújo - Flamengo - 5
Luciano - São Paulo - 5
André Silva - São Paulo - 5
Antonio Galeano - Ceará - 5
Gabriel Barbosa - Cruzeiro - 5
Eduardo Sasha - Bragantino - 5,