Topo

Esporte

Artilheiro do Brasileirão 2025, Kaio Jorge amarga queda no Cruzeiro

03/10/2025 09h28

O atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, segue como artilheiro do Brasileirão 2025, com 15 gols, mas não passa por sua melhor fase na temporada 2025. Ele vive um momento de queda de rendimento.

Nos últimos 5 jogos, Kaio Jorge balançou as redes apenas 1 vez no Brasileirão, na vitória sobre o Red Bull Bragantino. No entanto, passou em branco contra Flamengo, Vasco, Bahia e São Paulo - neste período, o artilheiro fez

Entre os concorrentes mais próximos, o destaque é o meia Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, que balançou as redes 3 vezes nos últimos 5 jogos, chegando a 14 gols e encostando na liderança. Já o veterano Pablo Vegetti, do Vasco, não marcou nas últimas cinco partidas e estacionou nos 12 gols, ficando para trás na disputa.

Artilharia do Brasileirão 2025

  • Kaio Jorge - Cruzeiro - 15 gols

  • Giorgian De Arrascaeta - Flamengo - 14

  • Pablo Vegetti - Vasco - 12

  • Pedro - Flamengo - 10

  • Reinaldo - Mirassol - 9

  • Vitor Roque - Palmeiras - 9

  • Alan Patrick - Internacional - 8

  • José López - Palmeiras - 8

  • Rayan - Vasco - 7

  • Pedro Raul - Ceará - 7

  • Renato Kayzer - Vitória - 7

  • Álvaro Barreal - Santos - 6

  • Martin Braithwaite - Grêmio - 6

  • Yuri Alberto - Corinthians - 6

  • Isidro Pitta - Bragantino - 6

  • Germán Cano - Fluminense - 6

  • Chico da Costa - Mirassol - 6

  • Matheus Pereira - Cruzeiro - 5

  • Jhon Jhon - Bragantino - 5

  • Philippe Coutinho - Vasco - 5

  • Luciano Juba - Bahia - 5

  • Luiz Araújo - Flamengo - 5

  • Luciano - São Paulo - 5

  • André Silva - São Paulo - 5

  • Antonio Galeano - Ceará - 5

  • Gabriel Barbosa - Cruzeiro - 5

  • Eduardo Sasha - Bragantino - 5,

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Romário pode ter bens leiloados em R$ 10,8 milhões em ação por dívida

Xabi Alonso pede calma com Endrick, que não joga desde maio

Taylor Swift cita Real Madrid em música de novo álbum: 'Eles querem um contrato'

Destaque e decepção do Flamengo no empate com o Cruzeiro

UFC BJJ 3: Musumeci dá show na luta principal; brasileiro defende título dos leves

Memphis Depay é convocado para seleção da Holanda e deve voltar ao Corinthians contra Mirassol

Clássicos, confronto direto e mais: as tabelas de Fla, Palmeiras e Cruzeiro

Briga marca queda de rival do Fla na Libertadores em revés para o River pela Copa Argentina

MP pede ao Corinthians informações sobre gastos de Andrés com cartão

Palmeiras 'vence' rodada e gruda no Flamengo: as chances do Brasileirão

Tottenham anuncia a renovação do meia Bentancur; veja detalhes