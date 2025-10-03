Arthur Jones, irmão de Jon Jones e ex-jogador da NFL, morre aos 39 anos

Arthur Jones, ex-jogador da NFL e irmão mais velho do ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) e pesos-pesados do UFC, Jon Jones, faleceu aos 39 anos. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (3) pelo Baltimore Ravens, uma das franquias que defendeu ao longo de sua carreira no futebol americano, através do 'Instagram'. A causa da morte não foi divulgada.

Mais velho dos irmãos Jones, Arthur era bastante próximo de Jon e do caçula Chandler Jones, também ex-atleta da NFL. O trio se destacou em alto nível no esporte profissional, cada um em sua respectiva modalidade, e marcou uma geração por seu talento e dedicação.

"Estamos profundamente tristes ao saber do falecimento repentino de Arthur Jones. A presença de Arthur era um presente para todos que o conheceram. Seu sorriso largo, energia contagiante e positividade constante criavam um ambiente que sempre elevava os que estavam ao seu redor. Enviamos nossas mais sinceras condolências à família Jones e a todos que amavam Arthur", publicou o Baltimore Ravens

Apesar de ter seguido uma trajetória longe do octógono, Arthur era figura conhecida entre os fãs de lutas, principalmente por sua ligação com Jon Jones - considerado por muitos o maior lutador da história do MMA.

Destaque na NFL

Arthur atuou por sete temporadas como defensive lineman na principal liga de futebol americano do mundo. Durante esse período, vestiu as camisas do Baltimore Ravens, Indianapolis Colts e Washington Redskins (atualmente Commanders). Conquistou o título do Super Bowl XLVII em 2013, com os Ravens, e assinou um contrato de US$ 33 milhões com os Colts no ano seguinte.

* Até o momento da publicação desta matéria, Jon Jones ainda não se manifestou publicamente sobre a morte do irmão.

