Topo

Esporte

Arthur Jones, irmão de Jon Jones e ex-jogador da NFL, morre aos 39 anos

Arthur Jones vestiu a camisa do Indianapolis Colts e de outros dois times durante sua carreira - Elsa/Getty Images
Arthur Jones vestiu a camisa do Indianapolis Colts e de outros dois times durante sua carreira Imagem: Elsa/Getty Images

03/10/2025 19h16

Arthur Jones, ex-jogador da NFL e irmão mais velho do ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) e pesos-pesados do UFC, Jon Jones, faleceu aos 39 anos. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (3) pelo Baltimore Ravens, uma das franquias que defendeu ao longo de sua carreira no futebol americano, através do 'Instagram'. A causa da morte não foi divulgada.

Mais velho dos irmãos Jones, Arthur era bastante próximo de Jon e do caçula Chandler Jones, também ex-atleta da NFL. O trio se destacou em alto nível no esporte profissional, cada um em sua respectiva modalidade, e marcou uma geração por seu talento e dedicação.

Relacionadas

Sorteio raro e 'preços exorbitantes' afastam brasileiros da Copa-2026

Morre Edu Manga, ex-meia do Palmeiras, aos 58 anos

"Estamos profundamente tristes ao saber do falecimento repentino de Arthur Jones. A presença de Arthur era um presente para todos que o conheceram. Seu sorriso largo, energia contagiante e positividade constante criavam um ambiente que sempre elevava os que estavam ao seu redor. Enviamos nossas mais sinceras condolências à família Jones e a todos que amavam Arthur", publicou o Baltimore Ravens

Apesar de ter seguido uma trajetória longe do octógono, Arthur era figura conhecida entre os fãs de lutas, principalmente por sua ligação com Jon Jones - considerado por muitos o maior lutador da história do MMA.

Destaque na NFL

Arthur atuou por sete temporadas como defensive lineman na principal liga de futebol americano do mundo. Durante esse período, vestiu as camisas do Baltimore Ravens, Indianapolis Colts e Washington Redskins (atualmente Commanders). Conquistou o título do Super Bowl XLVII em 2013, com os Ravens, e assinou um contrato de US$ 33 milhões com os Colts no ano seguinte.

* Até o momento da publicação desta matéria, Jon Jones ainda não se manifestou publicamente sobre a morte do irmão.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Baltimore Ravens (@ravens)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Conselho rejeita pedido de impugnação de Wanderlei após luta com Popó

Ferroviária x América-MG pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Arsenal x West Ham: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

Chapecoense x Novorizontino pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Internazionale x Cremonese: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Italiano

Real Madrid x Villarreal pelo Espanhol: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Bragantino x Grêmio pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Corinthians x Mirassol pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Chelsea x Liverpool pelo Inglês: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique pelo Alemão: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Internacional x Botafogo pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações