Arsenal x West Ham: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês
O Arsenal terá pela frente o West Ham, neste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Inglês. O duelo será às 11h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres.
Onde assistir Arsenal x West Ham ao vivo?
O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney +.
Posições na tabela
Arsenal - 13 pontos em 6 jogos - 2º lugar
West Ham - 4 pontos em 6 jogos - 19º lugar
Prováveis escalações
Provável escalação do Arsenal
Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Merino, Zubimendi e Odegaard; Trossard, Gyokeres e Gabriel Martinelli
Técnico: Mikel Arteta
Provável escalação do West Ham
Areola; Walker-Peters, Mavropanos, Kilman e Diouf; Magassa, Bowen e Paquetá; Mateus Fernandes, Summerville, e Fullkrug
Técnico: Nuno Espírito Santo
Arbitragem
John Brooks será o árbitro do confronto.