Topo

Esporte

Arsenal x West Ham: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

03/10/2025 20h00

O Arsenal terá pela frente o West Ham, neste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Inglês. O duelo será às 11h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres.

Onde assistir Arsenal x West Ham ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney +.

Posições na tabela

Arsenal - 13 pontos em 6 jogos - 2º lugar

West Ham - 4 pontos em 6 jogos - 19º lugar

Prováveis escalações

Provável escalação do Arsenal

Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Merino, Zubimendi e Odegaard; Trossard, Gyokeres e Gabriel Martinelli

Técnico: Mikel Arteta

Provável escalação do West Ham

Areola; Walker-Peters, Mavropanos, Kilman e Diouf; Magassa, Bowen e Paquetá; Mateus Fernandes, Summerville, e Fullkrug

Técnico: Nuno Espírito Santo

Arbitragem

John Brooks será o árbitro do confronto.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Yamal é cortado da seleção espanhola após confirmação de lesão

Conselho rejeita pedido de impugnação de Wanderlei após luta com Popó

Ferroviária x América-MG pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Arsenal x West Ham: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

Chapecoense x Novorizontino pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Internazionale x Cremonese: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Italiano

Real Madrid x Villarreal pelo Espanhol: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Bragantino x Grêmio pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Corinthians x Mirassol pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Chelsea x Liverpool pelo Inglês: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique pelo Alemão: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações