Arsenal x West Ham: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

O Arsenal terá pela frente o West Ham, neste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Inglês. O duelo será às 11h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres.

Onde assistir Arsenal x West Ham ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney +.

Our first London derby of the season ? pic.twitter.com/S3IfXtC9Yy ? Arsenal (@Arsenal) October 3, 2025

Posições na tabela

Arsenal - 13 pontos em 6 jogos - 2º lugar

West Ham - 4 pontos em 6 jogos - 19º lugar

Prováveis escalações

Provável escalação do Arsenal

Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Merino, Zubimendi e Odegaard; Trossard, Gyokeres e Gabriel Martinelli



Técnico: Mikel Arteta

Provável escalação do West Ham

Areola; Walker-Peters, Mavropanos, Kilman e Diouf; Magassa, Bowen e Paquetá; Mateus Fernandes, Summerville, e Fullkrug



Técnico: Nuno Espírito Santo

Arbitragem

John Brooks será o árbitro do confronto.