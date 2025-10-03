Arbitragem atrapalhou Flamengo x Cruzeiro? Colunistas discordam

O árbitro Ramon Abatti Abel atrapalhou o andamento da partida entre Flamengo e Cruzeiro? Alicia Klein e Rodrigo Mattos discordaram, no Fim de Papo.

Flamengo e Cruzeiro empataram sem gols a partida disputada no Maracanã. Os rubro-negros seguem na liderança do Brasileirão, agora com 55 pontos em 25 jogos, enquanto os mineiros chegaram a 51 pontos em 26 partidas e caíram uma posição, terminando a rodada em terceiro. O Palmeiras, com 52 pontos em 24 jogos é o vice-líder.

Mattos: Árbitro atrapalhou os jogadores

O jogo foi boicotado pelo árbitro, como costuma acontecer, não porque ele tenha cometido nenhum erro decisivo, mas porque ele -- como vários dos árbitros da escala -- quis controlar o jogo, deixou um monte de cera, marcou faltas que não existem, não deu cartões amarelos. Então ele atrapalhou os jogadores que, dentro dos estilos de Flamengo e Cruzeiro, faziam um bom jogo, especialmente no segundo tempo.

Rodrigo Mattos

Alicia: Jogo chato de apitar

Eu não achei a arbitragem ruim. Achei que o jogo foi duro -- obviamente, com 35 faltas e oito cartões amarelos --, mas acho que é um jogo chato, e acho que os jogadores também não ajudam.

Alícia Klein

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e Lucas Musetti revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo