Aníbal destaca visibilidade no Palmeiras e celebra convocação à seleção argentina: "Privilégio"

Aníbal Moreno comemorou, nesta sexta-feira, sua primeira convocação à seleção argentina. O volante destacou a visibilidade que o Palmeiras proporciona e revelou as expectativas para se juntar à delegação de Lionel Scaloni para os amistosos que acontecerão nos Estados Unidos.

"Estou muito feliz pela convocação para a seleção, é a primeira vez na minha carreira. Será um prazer enorme estar com esses grandes jogadores, uma grande seleção, a última campeã do mundo e da América. Será um privilégio estar com eles e agora é fazer um grande trabalho, dar o melhor de mim aqui no Palmeiras. A minha família também ficou muito feliz pela convocação, eles que me apoiam desde sempre", celebrou.

Visibilidade no Palmeiras

O volante Aníbal Moreno chegou ao Verdão em 2024 e logo conseguiu se firmar na equipe de Abel Ferreira. Nesta temporada, ele segue entre os titulares e, depois de ter um primeiro semestre com oscilações, vem tendo uma sequência sólida. Até o momento, disputou 44 jogos no ano.

"O Palmeiras é um clube muito grande e todo o mundo está sempre assistindo aos jogos, olhando a gente. A verdade é que para mim é um prazer enorme vestir essa camisa, que dá esse privilégio também de ter uma grande visibilidade, mas agora também estamos focados no jogo que temos pela frente no domingo", destacou.

Parceria com Flaco López

E, do Palmeiras, não foi só Aníbal Moreno o convocado pela Argentina. Vivendo bom momento na carreira, o atacante Flaco López marcou presença pela segunda vez consecutiva na lista de Lionel Scaloni. Na seleção argentina, poderão seguir com a parceria que fazem no Palmeiras.

"Quando o Flaco foi convocado pela primeira vez, sempre falávamos com ele, ouvindo um pouquinho como se vive lá dentro, e nós ficamos muito felizes pela primeira vez quando ele foi. Agora a gente vai junto para desfrutar muito, treinar muito forte e dar o nosso melhor" declarou Aníbal.

Dupla amplia lista de desfalques do Palmeiras na data Fifa

Aníbal Moreno e Flaco López serão desfalques no Palmeiras para o duelo contra o Juventude. O duelo atrasado da 12ª rodada acontece no dia 11 de outubro, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Além deles, também serão baixas Gustavo Gómez e Ramón Sosa, que irão defender o Paraguai.

Se confirmados no Uruguai, Emiliano Martínez e Piquerez ampliam os desfalques. Todos, porém, estão à disposição de Abel Ferreira para o jogo de domingo, contra o São Paulo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Próximos jogos da Argentina

Jogo: Argentina x Venezuela



Data e hora: 10 de outubro de 2025 (sexta-feira), às 21h (de Brasília)



Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

Jogo: Porto Rico x Argentina



Data e hora: 13 de outubro de 2025 (segunda-feira), às 20h (de Brasília)



Local: Soldier Field Stadium, em Chicago (EUA)