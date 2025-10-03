Análise: São Paulo se supera em vitória sobre o Fortaleza, mas rival não pode ser parâmetro

O São Paulo conquistou uma importante vitória nesta quinta-feira, fora de casa, contra o Fortaleza, por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado, que já era extremamente importante, foi ainda mais pelo fato de o time tricolor ter jogado com um homem a menos em campo desde os 20 minutos do primeiro tempo.

Rigoni recebeu o cartão vermelho precoce após dura entrada em Deyverson, que foi revisada pelo VAR. A partida já estava 1 a 0 para o São Paulo, que, a partir de então, teve de correr o dobro para sustentar a vantagem construída no início do jogo.

Pressionado pela sequência de quatro derrotas, o São Paulo não teve outra opção a não ser se fechar e tentar explorar um ou outro contra-ataque. Por sorte, o Fortaleza, dono da segunda pior campanha do Brasileirão, não foi capaz de encontrar espaços na defesa tricolor no primeiro tempo.

Na etapa complementar, com uma formação muito mais ofensiva, o Fortaleza foi com tudo para cima do São Paulo, mas o time comandado por Hernán Crespo manteve a postura do primeiro tempo, não se expondo e muitas vezes abrindo mão da bola para evitar qualquer tipo de perigo perto de sua área.

Fato é que a vontade da equipe de iniciar uma volta por cima após passar por um dos piores momentos do ano, se não o pior, falou mais alto. O São Paulo foi corajoso na Arena Castelão e demonstrou dentro de campo a garra que muitos torcedores vinham pedindo em meio à sequência de derrotas.

É verdade que o Fortaleza não é parâmetro. Por mais desafiado que seja atuar com um jogador a menos por mais da metade da partida, o São Paulo foi testado por um adversário que é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro e venceu apenas cinco jogos em 25 oportunidades.

De qualquer forma, o Tricolor fez sua obrigação. Voltou a vencer, a somar três preciosos pontos na tabela e se fortalecer na briga por uma baga no G6, grupo que garante vaga na próxima edição da Copa Libertadores, principal objetivo do clube nesta reta final de temporada.

No próximo domingo, o São Paulo tem um desafio muito maior pela frente. O adversário da vez será o Palmeiras, vice-líder do Brasileirão e semifinalista da Libertadores, às 16h (de Brasília), no Morumbis, e os comandados de Hernán Crespo terão de mostrar em campo uma personalidade ainda mais forte se quiserem sair vitoriosos no Choque-Rei.