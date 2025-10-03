Alonso e Piastri lideram primeiros treinos livres no GP de Singapura de Fórmula 1
A sexta-feira foi reservada para dois treinos livres movimentados no GP de Singapura de Fórmula 1. Na primeira sessão, o mais rápido foi o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, enquanto na segunda atividade, quem liderou foi o australiano Oscar Piastri, da McLaren.O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Kick Sauber, ficou no 17º e 15º lugar nos treinos livres, respectivamente. O companheiro de equipe do paulista, o alemão Nico Hulkenberg, foi mais rápido nas duas sessões.
Neste sábado, às 6h30 (de Brasília), ocorrerá o terceiro e último treino livre em Singapura. Depois, a partir das 10h, começará a classificação para a corrida de domingo, realizada às 9h.
Destaques
No primeiro treino livre, o tailandês Alexander Albon não foi à pista por problemas no freio. Sendo assim, a Williams preparou o carro para a segunda sessão.
Restando 40 minutos para o fim do segundo treino livre, George Russell travou em uma curva e colidiu contra a barreira de pneus, o que causou uma bandeira vermelha
Depois, com 24 minutos restantes no relógio, foi a vez de Liam Lawson bater no muro e abandonar a sessão.