Topo

Esporte

Alonso e Piastri lideram primeiros treinos livres no GP de Singapura de Fórmula 1

03/10/2025 11h16

A sexta-feira foi reservada para dois treinos livres movimentados no GP de Singapura de Fórmula 1. Na primeira sessão, o mais rápido foi o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, enquanto na segunda atividade, quem liderou foi o australiano Oscar Piastri, da McLaren.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Kick Sauber, ficou no 17º e 15º lugar nos treinos livres, respectivamente. O companheiro de equipe do paulista, o alemão Nico Hulkenberg, foi mais rápido nas duas sessões.

Neste sábado, às 6h30 (de Brasília), ocorrerá o terceiro e último treino livre em Singapura. Depois, a partir das 10h, começará a classificação para a corrida de domingo, realizada às 9h.

Destaques

No primeiro treino livre, o tailandês Alexander Albon não foi à pista por problemas no freio. Sendo assim, a Williams preparou o carro para a segunda sessão.

Restando 40 minutos para o fim do segundo treino livre, George Russell travou em uma curva e colidiu contra a barreira de pneus, o que causou uma bandeira vermelha

Depois, com 24 minutos restantes no relógio, foi a vez de Liam Lawson bater no muro e abandonar a sessão.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Site revela preços de ingressos da Copa do Mundo e taxas de 15% cobradas pela Fifa

Evolução do Vasco na temporada passa por ajustes defensivos

Sem Arias e com 3 atletas que atuam no Brasil, Colômbia anuncia convocação para amistosos de outubro

Botafogo aposta em tabu contra o Internacional para encerrar série ruim

Palmeiras anuncia venda de Amanda Gutierres para os EUA por valor recorde

Neymar é detonado por jornal espanhol após ausência: 'Sempre a mesma coisa'

Fluminense espera explorar fragilidade do Atlético-MG no Brasileirão

Piastri lidera 2º treino livre do GP de Singapura marcado por paralisações; Bortoleto é 15º

Alex Poatan rebate provocação de Magomed Ankalaev durante encarada; veja

Foco total! Alex Poatan destaca camp "sem distrações" para revanche com Ankalaev

Sandhagen minimiza preocupação com o wrestling de Merab Dvalishvili no UFC 320