Alex Poatan x Magomed Ankalaev: pesagem e onde assistir ao UFC 320
O UFC 320, que acontece neste sábado (4), em Las Vegas (EUA), traz como grande atração a aguardada revanche entre Magomed Ankalaev e Alex "Poatan" Pereira, válida pelo cinturão dos meio-pesados. O brasileiro, campeão consagrado e uma das maiores estrelas da organização, terá a chance de vingar a derrota por decisão sofrida para o russo em março.
Pesagem oficial
Na pesagem realizada nesta sexta-feira (3), ambos confirmaram o peso da categoria meio-pesado, cravando 92,7 kg, o que oficializa o duelo principal do evento.
Onde assistir
O card principal terá início às 23h (horário de Brasília), com transmissão exclusiva pelo UFC Fight Pass.
Revanche marcada por rivalidade
No primeiro encontro entre eles, Ankalaev surpreendeu e tirou o título de Poatan em uma luta estratégica e de muita pressão. Agora, o brasileiro volta ao octógono em busca de retomar o cinturão e provar que segue como um dos lutadores mais perigosos da divisão.
Card Principal - UFC 320
Cinturão meio-pesado (92,9 kg): Magomed Ankalaev (92,7 kg) x Alex "Poatan" Pereira (92,7 kg)
Cinturão peso-galo (61,2 kg): Merab Dvalishvili (61,2 kg) x Cory Sandhagen (61 kg)
Peso meio-pesado (92,9 kg): Jiri Prochazka (93,4 kg) x Khalil Rountree Jr. (92,9 kg)
Peso-pena (65,7 kg): Josh Emmett (66,2 kg) x Youssef Zalal (66,2 kg)
Peso-médio (83,9 kg): Abus Magomedov (84,1 kg) x Joe Pyfer (84,3 kg).