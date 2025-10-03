Alex Poatan x Magomed Ankalaev: pesagem e onde assistir ao UFC 320

O UFC 320, que acontece neste sábado (4), em Las Vegas (EUA), traz como grande atração a aguardada revanche entre Magomed Ankalaev e Alex "Poatan" Pereira, válida pelo cinturão dos meio-pesados. O brasileiro, campeão consagrado e uma das maiores estrelas da organização, terá a chance de vingar a derrota por decisão sofrida para o russo em março.

Pesagem oficial

Na pesagem realizada nesta sexta-feira (3), ambos confirmaram o peso da categoria meio-pesado, cravando 92,7 kg, o que oficializa o duelo principal do evento.

Onde assistir

O card principal terá início às 23h (horário de Brasília), com transmissão exclusiva pelo UFC Fight Pass.

Revanche marcada por rivalidade

No primeiro encontro entre eles, Ankalaev surpreendeu e tirou o título de Poatan em uma luta estratégica e de muita pressão. Agora, o brasileiro volta ao octógono em busca de retomar o cinturão e provar que segue como um dos lutadores mais perigosos da divisão.

Card Principal - UFC 320