Alex Poatan rebate provocação de Magomed Ankalaev durante encarada; veja

Em meio à crescente expectativa para o aguardado duelo deste sábado (4), em Las Vegas (EUA), válido pelo cinturão dos meio-pesados (93 kg) do UFC, o brasileiro Alex Pereira respondeu com firmeza à provocação do atual campeão, Magomed Ankalaev. O russo provocou o brasileiro, afirmando que venceria novamente e "mandaria 'Poatan' de volta para a borracharia" - local onde ele trabalhou antes de se destacar no mundo da luta.

A declaração do campeão, que busca reafirmar seu domínio após a vitória no primeiro confronto, não passou despercebida. Conhecido pela postura tranquila, o striker paulista lançou a famosa alfinetada para mostrar sua determinação e confiança durante a encarada pós-coletiva de imprensa, em vídeo divulgado pelo presidente Dana White em seu Instagram (clique aqui ou veja abaixo).

"Eu não quero voltar para a borracharia", afirmou, reforçando que sua trajetória de superação vai muito além do passado e que está focado em recuperar o cinturão.

Rivalidade

A rivalidade entre os dois atletas ganhou contornos ainda mais intensos após diversas provocações em entrevistas e nas redes sociais. Ankalaev surpreendeu ao conquistar a vitória inicial e o título dos meio-pesados, mas agora, na revanche, Poatan tem a chance de virar o jogo diante do público americano. O brasileiro busca se firmar como campeão de uma das categorias mais competitivas do UFC.

