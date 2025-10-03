Alex Poatan e Ankalaev vencem a balança e confirmam revanche pelo título no UFC 320

Na tarde desta sexta-feira (3), em Las Vegas (EUA), o Ultimate promoveu a pesagem oficial do UFC 320. E durante a cerimônia, os protagonistas do evento não tiveram problemas para vencer a balança. Escalados para a luta principal do show, Alex Pereira, o 'Poatan', e Magomed Ankalaev bateram o peso e confirmaram oficialmente a revanche entre os dois, que coloca em jogo o cinturão dos meio-pesados (93 kg).

Atual campeão da categoria, Ankalaev foi o segundo atleta a subir ao palco, cravando 92,7 kg na balança. Logo em seguida, foi a vez de Poatan aparecer para aferir seu peso. Sem sustos, o striker brasileiro pesou a mesma marca do adversário russo, com 92,7 kg (veja abaixo ou clique aqui). Sendo assim, logo nos minutos iniciais da pesagem os principais astros da noite oficializaram a aguardada revanche pelo título.

Susto no 'co-main event'

A outra disputa de cinturão prevista para o UFC 320 contou com um leve susto, mas também foi confirmada. Atleta que inaugurou a pesagem, o desafiante Cory Sandhagen cravou 61 kg na balança. Momentos depois, Merab Dvalishvili subiu ao palco, mas precisou se despir para atingir o limite da categoria. Utilizando o biombo, o campeão georgiano cumpriu sua missão e, na segunda tentativa, despontou com a marca de 61,2 kg - cerca de 200 gramas mais pesado que seu adversário.

Esquadrão Brasileiro

Além de Poatan, que lidera o evento, o 'Esquadrão Brasileiro' contará com mais dois atletas em ação no UFC 320 - ambos no card preliminar. Em fase turbulenta, André Muniz cravou 84,1 kg para seu confronto diante do americano Edmen Shahbazyan - que aferiu a mesma marca na balança. Faixa-preta de jiu-jitsu, 'Sergipano', como é conhecido, aposta no seu grappling para voltar à coluna das vitórias na entidade.

Outro atleta tupiniquim escalado para o show, Daniel Santos viu seu duelo, originalmente planejado para os pesos-penas (66 kg), ser remanejado para uma disputa de peso-casado em 69,3 kg. Com problemas no corte de peso, 'Willycat', como o brasileiro é conhecido, negociou a mudança de última hora, acatada pelo seu adversário. Sendo assim, o combate segue de pé, com o representante da 'Chute Boxe Diego Lima' cravando 68,4 kg, cerca de 700 gramas mais leve que o rival sul-coreano Joo Sang Yoo.

Confira abaixo os pesos aferidos por todos os lutadores:

Magomed Ankalaev (92,7 kg) x Alex 'Poatan' (92,7 kg)

Merab Dvalishvili (61,2 kg) x Cory Sandhagen (61 kg)

Jiri Prochazka (93,4 kg) x Khalil Rountree Jr (92,9 kg)

Josh Emmett (66,2 kg) x Youssef Zalal (66,2 kg)

Abus Magomedov (84,1 kg) x Joe Pyfer (84,3 kg)

Ateba Gautier (84,3 kg) x Treston Vines (83,9 kg)

Edmen Shahbazyan (84,1 kg) x André 'Sergipano' (84,1 kg)

Chris Gutierrez (61,6 kg) x Farid Basharat (61,6 kg)

Daniel 'Willycat' (68,4 kg)* x Joo Sang Yoo (69,1 kg)*

Macy Chiasson (62,3 kg)** x Yana Santos (61,2 kg)

Patchy Mix (61,6 kg) x Jakub Wiklacz (61,6 kg)

Punahele Soriano (77,3 kg) x Nikolay Veretennikov (77,3 kg)

Ramiz Brahimaj (77,3 kg) x Austin Vanderford (77,3 kg)

Veronica Hardy (56,9 kg) x Brogan Walker (56,4 kg)



* Luta remanejada para o peso-casado de 69,3 kg

** Macy Chiasson excedeu o limite da categoria em cerca de 700 gramas e teve retida 25% de sua bolsa

