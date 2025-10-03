Alex Poatan demonstra interesse em enfrentar Carlos Ulberg no UFC

Alex 'Poatan' ainda não reconquistou o cinturão dos meio-pesados (93 kg), mas já começa a projetar os possíveis rumos de sua carreira caso vença a revanche contra Magomed Ankalaev, neste sábado (4), na luta principal do UFC 320. Durante entrevista coletiva no 'Media Day', o brasileiro foi questionado sobre o confronto entre Jiri Prochazka e Khalil Rountree Jr., que também integra o card e é tratado como uma espécie de 'title eliminator'.

Apesar da relevância do duelo, o ex-campeão dos médios (84 kg) e dos meio-pesados afirmou não ter preferência por adversários, mas demonstrou interesse em um nome fora do radar imediato: Carlos Ulberg. O neozelandês vive ótimo momento na categoria, com nove vitórias consecutivas - seis delas por via rápida - e, segundo o striker paulista, seria um oponente inédito e empolgante para os fãs.

"Tudo dando certo, eu ganhando meu cinturão, acho que não preciso escolher nada. Mas eu já tinha falado do Carlos Ulberg. É um cara que está vindo aí mostrando um excelente trabalho, e a gente tem que estar lutando contra os melhores. Ele está mostrando um grande potencial. Seria uma luta que todos também gostariam de assistir", destacou.

Mais do mesmo?

A citação a Ulberg ganha força principalmente porque tanto Prochazka quanto Rountree já foram superados por Poatan no octógono - no caso do tcheco, em duas oportunidades. Um eventual confronto contra o atleta da Nova Zelândia abriria espaço para uma narrativa nova na divisão, colocando frente a frente dois especialistas em trocação.

Antes disso, no entanto, o brasileiro precisa retomar o cinturão contra Ankalaev. A revanche acontece neste fim de semana, em Las Vegas (EUA), e promete fortes repercussões para o futuro da categoria e para os rumos dos principais nomes da divisão.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok